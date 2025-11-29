Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну

Перекладачка, яка працювала з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час його візиту у москву погано чула, що говорив російський диктатор володимир путін, а тому її переклад був неточним. Про це заявив комунікаційний директор угорської партії Фідес Тамаш Менцер, повідомляє видання Telex, передає УНН.

Деталі

Я запитав, що сталося. Мені сказали, що вона не добре почула, що сказав російський президент. Можливо, як це буває з кожним, у неї був поганий день - сказав Менцер.

Він додав, що "ця пані є найкращим перекладачем у цій галузі та з цієї мови, незалежно від того, що, можливо, вчора у неї був не найкращий день і, можливо, обставини були не найідеальнішими".

Нагадаємо

