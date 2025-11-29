$42.190.00
12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 3318 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 6514 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 10714 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 12010 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 14603 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 24902 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35045 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35454 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38456 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Перекладачка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час візиту до москви погано чула путіна, що спричинило неточний переклад. Комунікаційний директор угорської партії "Фідес" Тамаш Менцер пояснив, що вона є найкращим перекладачем, але, можливо, мала поганий день.

Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну

Перекладачка, яка працювала з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час його візиту у москву погано чула, що говорив російський диктатор володимир путін, а тому її переклад був неточним. Про це заявив комунікаційний директор угорської партії Фідес Тамаш Менцер, повідомляє видання Telex, передає УНН.

Деталі

Я запитав, що сталося. Мені сказали, що вона не добре почула, що сказав російський президент. Можливо, як це буває з кожним, у неї був поганий день

- сказав Менцер.

Він додав, що "ця пані є найкращим перекладачем у цій галузі та з цієї мови, незалежно від того, що, можливо, вчора у неї був не найкращий день і, можливо, обставини були не найідеальнішими".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН раніше, перекладач прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в москві пропустив важливе речення в перекладі. Це призвело до спотворення заяви російського диктатора щодо міжнародних питань.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Угорщина