Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине
Киев • УНН
Переводчица, работавшая с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время его визита в москву, плохо слышала, что говорил российский диктатор владимир путин, а потому ее перевод был неточным. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерской партии Фидес Тамаш Менцер, сообщает издание Telex, передает УНН.
Подробности
Я спросил, что произошло. Мне сказали, что она не очень хорошо расслышала, что сказал российский президент. Возможно, как это бывает с каждым, у нее был плохой день
Он добавил, что "эта дама является лучшим переводчиком в этой области и с этого языка, независимо от того, что, возможно, вчера у нее был не самый лучший день и, возможно, обстоятельства были не самыми идеальными".
Напомним
Как сообщал УНН ранее, переводчик премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москве пропустил важное предложение в переводе. Это привело к искажению заявления российского диктатора по международным вопросам.