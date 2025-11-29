Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине

Переводчица, работавшая с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время его визита в москву, плохо слышала, что говорил российский диктатор владимир путин, а потому ее перевод был неточным. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерской партии Фидес Тамаш Менцер, сообщает издание Telex, передает УНН.

Я спросил, что произошло. Мне сказали, что она не очень хорошо расслышала, что сказал российский президент. Возможно, как это бывает с каждым, у нее был плохой день