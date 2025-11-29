$42.190.00
12:33 • 2500 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 4000 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 7110 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 11006 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 12221 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 14664 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 24945 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35068 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35476 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38484 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине

Киев • УНН

 612 просмотра

Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время визита в москву плохо слышала путина, что привело к неточному переводу. Коммуникационный директор венгерской партии "Фидес" Тамаш Менцер объяснил, что она является лучшим переводчиком, но, возможно, у нее был плохой день.

Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине

Переводчица, работавшая с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время его визита в москву, плохо слышала, что говорил российский диктатор владимир путин, а потому ее перевод был неточным. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерской партии Фидес Тамаш Менцер, сообщает издание Telex, передает УНН.

Подробности

Я спросил, что произошло. Мне сказали, что она не очень хорошо расслышала, что сказал российский президент. Возможно, как это бывает с каждым, у нее был плохой день

- сказал Менцер.

Он добавил, что "эта дама является лучшим переводчиком в этой области и с этого языка, независимо от того, что, возможно, вчера у нее был не самый лучший день и, возможно, обстоятельства были не самыми идеальными".

Напомним

Как сообщал УНН ранее, переводчик премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москве пропустил важное предложение в переводе. Это привело к искажению заявления российского диктатора по международным вопросам.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Венгрия