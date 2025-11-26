$42.400.03
Країни ЄС працюють над "планом Б" для фінансування України у разі провалу з активами рф - Politico

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Країни ЄС працюють над "планом Б", на випадок, якщо вони не зможуть досягти угоди щодо вилучення заморожених активів росії для фінансування для України.

Країни ЄС працюють над "планом Б" для фінансування України у разі провалу з активами рф - Politico

Європейські країни працюють над екстреним "планом Б", на випадок, якщо вони не зможуть досягти угоди щодо вилучення заморожених активів росії для фінансування для України, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

На саміті місяць тому лідери Європейського Союзу сподівалися домовитися про пропозицію використовувати знерухомлені російські активи для надання Україні "репараційного кредиту" у 140 мільярдів євро, але ця ідея зіткнулася з жорстким опором Барта Де Вевера, прем'єр-міністра Бельгії, де зберігаються ці гроші. Зараз на тлі активізації мирних переговорів це питання знову набуло актуальності.

"Якщо ми не зробимо нічого, інші зроблять це до нас", – сказав один чиновник ЄС.

Європейські чиновники припустили, що нова мирна кампанія президента США Дональда Трампа може допомогти зміцнити підтримку плану використання заморожених коштів для "репараційного кредиту". Гроші підлягатимуть поверненню москві лише за малоймовірного майбутнього сценарію, коли росія погодиться виплатити воєнні збитки згідно з планом.

Дипломати ЄС очікують, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн накаже своїм посадовцям представити проєкт юридичного тексту щодо репараційного кредиту протягом кількох днів, на тлі того, як імпульс до пошуку рішення зростає

- ідеться у публікації.

Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні26.11.25, 10:51 • 1856 переглядiв

Але, попри інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією протягом останніх тижнів, де Вевер все ще має занепокоєння щодо юридичних зобов'язань та ризику помсти з боку москви, якщо російські кошти будуть використані для отримання кредиту, пише видання.

Тож спеціалісти щодо політики в Брюсселі зараз шукають способи, як допомогти Україні у випадку, якщо пропозиція щодо "репараційного кредиту" не буде вчасно узгоджена, щоб лідери ЄС могли підписати її на саміті 18 грудня.

Один із варіантів, який отримує підтримку, - це "перехідний" кредит, фінансований за рахунок позик ЄС, щоб утримати Україну на плаву протягом перших місяців 2026 року

- за словами чотирьох чиновників.

Це, як вказано, дасть більше часу для налаштування повного "репараційного кредиту" з використанням російських активів таким чином, щоб Бельгія могла змиритися з цим, щоб забезпечити довгострокове рішення.

Двоє дипломатів заявили, що Україну можуть попросити повернути початковий "перехідний" кредит ЄС після отримання фінансування з довгострокового "репараційного кредиту".

Посли країн ЄС, як зазначається, обговорили варіанти з Єврокомісією на зустрічі в Брюсселі у вівторок. За словами одного з чиновників, проінформованих про обговорення, такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург, наполягали на тому, щоб Єврокомісія продовжувала працювати над пропозиціями щодо фінансування України.

Перспективу моделі перехідного фінансування порушив 4 листопада комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс, який зазначив: "Чим довше ми зараз маємо затримки, тим складнішими це ставатиме".

Єврокомісія, як повідомляється, гостро усвідомлює необхідність термінового пошуку рішення.

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники ЄС завершать розробку рішення "найближчими днями", яке "забезпечить фінансування" та "надасть видимість Україні".

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями25.11.25, 20:36 • 5018 переглядiв

У довгостроковій перспективі "репараційний кредит", як вказано, широко розглядається як єдина можлива стратегія. Серед країн-членів ЄС немає бажання використовувати власні національні бюджети для надсилання грошових грантів Україні. Багато хто вже бореться з дефіцитом бюджету та високою вартістю запозичень. Тому переконати бельгійців зрештою приєднатися вважається ключовим завданням, пише видання.

"Ми сподіваємося, що зможемо вирішити їхні вагання, - сказав один дипломат ЄС. - Ми дійсно не бачимо жодного іншого можливого варіанту, окрім репараційного кредиту".

Одна з ідей полягала б у тому, щоб "поєднати варіант репараційного кредиту з одним з інших варіантів", сказав дипломат. Але це "не повинно зайняти надто багато часу, тому що, звичайно, зараз є відчуття терміновості, і це нагально", додав він.

Кредит ЄС Україні, забезпечений російськими активами, не загрожує рейтингам інших країн – Reuters25.11.25, 16:08 • 2662 перегляди

Досі існують проблеми зі створенням "перехідного" кредиту з використанням спільних запозичень ЄС, які деякі коментатори називають "єврооблігаціями", хоча іншим цей термін не подобається.

Можливо, пише видання, найбільшою перешкодою буде те, що такий вид запозичень ЄС вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів блоку, а Угорщина вже давно виступає проти нових заходів щодо допомоги у фінансуванні для воєнних зусиль України.

Однак можливо, що використання "перехідного" кредиту як такого, що призначений для відбудови України, допомогло б, пише видання.

Ще одним фактором, як стверджується, буде поновлення імпульсу до мирної угоди. У проєктах мирної пропозиції, пише видання, ідеться про використання заморожених активів для фінансування відбудови України. Минулого тижня європейські чиновники з обуренням відреагували на ідею, що містилась в початковому американському проєкті, щодо отримання США прибутку від використання цих активів.

Лідери ЄС тепер сподіваються, що їм вдалося переконати команду Трампа в тому, що саме вони повинні мати останнє слово щодо того, що станеться з цими активами, а також щодо термінів скасування європейських санкцій проти росії та щодо шляху України до членства в ЄС, заявили дипломати.

Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки25.11.25, 16:59 • 30613 переглядiв

Юлія Шрамко

