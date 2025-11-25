Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки

Axios дізналося деталі про домовленості за підсумками розпочатих у Женеві переговорів американської та української сторони щодо мирного плану США - стосується посилення проєкту гарантій безпеки, обговорення територіального питання між лідерами України та Сполучених Штатів і винесення питання НАТО за рамки, пише УНН.

Деталі

Українські чиновники повідомили Axios, що "США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки", запропонований разом із початковим мирним планом із 28 пунктів.

WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

Сторони домовилися, що "найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорено на віч-на-віч між президентами Трампом та Зеленським", пише видання.

Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі - ЗМІ

Обидві сторони домовилися, що "питання, що безпосередньо не стосуються миру в Україні, - щодо майбутнього НАТО, європейської безпеки та відносин між США та росією, - будуть виключені з рамок обговорення", вказує видання.

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Американська преса 25 листопада повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.