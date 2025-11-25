Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки

Axios узнал подробности о договоренностях по итогам начавшихся в Женеве переговоров американской и украинской стороны относительно мирного плана США - касается усиления проекта гарантий безопасности, обсуждения территориального вопроса между лидерами Украины и Соединенных Штатов и вынесения вопроса НАТО за рамки, пишет УНН.

Детали

Украинские чиновники сообщили Axios, что "США согласились усилить проект гарантий безопасности", предложенный вместе с первоначальным мирным планом из 28 пунктов.

WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

Стороны договорились, что "самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсужден на встрече один на один между президентами Трампом и Зеленским", пишет издание.

Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи - СМИ

Обе стороны договорились, что "вопросы, непосредственно не касающиеся мира в Украине, - относительно будущего НАТО, европейской безопасности и отношений между США и россией, - будут исключены из рамок обсуждения", указывает издание.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.