Кредит ЄС Україні, забезпечений російськими активами, не загрожує рейтингам інших країн – Reuters

Запланований ЄС кредит Україні на 140 млрд євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами, не становить загрози для суверенних рейтингів країн Євросоюзу – про це заявили у двох провідних рейтингових агентствах, попри занепокоєння щодо можливих російських позовів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Європейський Союз продовжує роботу над масштабним механізмом фінансової підтримки України, який передбачає надання Києву кредиту на 140 млрд євро, забезпеченого російськими активами, замороженими у системі Euroclear. За оцінками двох найбільших міжнародних рейтингових агентств, ризики для суверенних рейтингів держав-членів залишаються мінімальними.

З проєкту "мирного плану" США вилучили пункт про $100 млрд заморожених російських активів - Bloomberg

Бельгія, на території якої наразі зберігається значна частина російських коштів, висловлює найбільшу стурбованість і не виключає потенційних юридичних атак з боку рф. Водночас експерти вважають, що у разі рівномірного розподілу ризиків між усіма членами ЄС такі позови навряд чи матимуть вплив на кредитний статус країни.

Пропонований ЄС фінансовий інструмент передбачає перетворення заморожених російських активів на довгостроковий борг із нульовим купоном, який випускатиме Європейська комісія. Отримані кошти мають забезпечити кредит Україні, що буде підлягати поверненню лише після того, як росія компенсує завдані війною збитки. У теорії країни-члени можуть бути зобов’язані покривати суму кредиту, але лише якщо москва раптово поверне свої активи.

"путіна треба змусити": прем'єр Швеції назвав єдиний спосіб припинити війну в Україні - The Guardian

Провідний аналітик S&P у регіоні EMEA Френк Гілл заявив, що його агентство не бачить загроз для суверенних рейтингів країн ЄС.

Оскільки ці гарантії забезпечені ліквідними активами, ми не класифікуємо це як значний фіскальний ризик

Схожу оцінку дав і керівник відділу рейтингів суверенних країн Західної Європи Fitch Федеріко Барріга-Салазар, зазначивши, що зобов’язання ЄС розглядатимуться як умовні й можуть бути активовані лише за виняткових умов.

Повна гарантія запропонованого кредиту в розмірі 140 мільярдів євро була б великою для Бельгії, на рівні 22–23% ВВП, але малою для ЄС загалом, менше ніж 1% ВВП