Кредит ЄС Україні, забезпечений російськими активами, не загрожує рейтингам інших країн – Reuters

Ексклюзив
13:41 • 2400 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 11034 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 7958 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 7148 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 6650 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 4890 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 7398 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11406 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 25950 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19592 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Освіта на ТОТ перетворюється на конвеєр дешевої робочої сили - ЦНС
25 листопада, 04:28 • 7540 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути люди
25 листопада, 05:36 • 64545 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії
25 листопада, 07:57 • 5016 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі
25 листопада, 08:01 • 45361 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
08:39 • 35076 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 11034 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 25950 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
24 листопада, 17:21 • 78671 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
24 листопада, 13:47 • 106904 перегляди
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 106904 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:20 • 96920 перегляди
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 96920 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Молдова
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
08:39 • 35522 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11 • 64118 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49 • 65328 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
22 листопада, 19:12 • 72591 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу
22 листопада, 08:13 • 81869 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Eurofighter Typhoon
Золото

Кредит ЄС Україні, забезпечений російськими активами, не загрожує рейтингам інших країн – Reuters

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Кредит ЄС на 140 мільярдів євро, який може отримати Україна, забезпечений замороженими російськими активами, не становить загрози для суверенних рейтингів країн Євросоюзу. Провідні рейтингові агентства S&P та Fitch заявили про мінімальні ризики для членів ЄС, попри занепокоєння щодо можливих російських позовів.

Кредит ЄС Україні, забезпечений російськими активами, не загрожує рейтингам інших країн – Reuters

Запланований ЄС кредит Україні на 140 млрд євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами, не становить загрози для суверенних рейтингів країн Євросоюзу – про це заявили у двох провідних рейтингових агентствах, попри занепокоєння щодо можливих російських позовів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Європейський Союз продовжує роботу над масштабним механізмом фінансової підтримки України, який передбачає надання Києву кредиту на 140 млрд євро, забезпеченого російськими активами, замороженими у системі Euroclear. За оцінками двох найбільших міжнародних рейтингових агентств, ризики для суверенних рейтингів держав-членів залишаються мінімальними.

З проєкту "мирного плану" США вилучили пункт про $100 млрд заморожених російських активів - Bloomberg24.11.25, 17:56 • 9090 переглядiв

Бельгія, на території якої наразі зберігається значна частина російських коштів, висловлює найбільшу стурбованість і не виключає потенційних юридичних атак з боку рф. Водночас експерти вважають, що у разі рівномірного розподілу ризиків між усіма членами ЄС такі позови навряд чи матимуть вплив на кредитний статус країни.

Пропонований ЄС фінансовий інструмент передбачає перетворення заморожених російських активів на довгостроковий борг із нульовим купоном, який випускатиме Європейська комісія. Отримані кошти мають забезпечити кредит Україні, що буде підлягати поверненню лише після того, як росія компенсує завдані війною збитки. У теорії країни-члени можуть бути зобов’язані покривати суму кредиту, але лише якщо москва раптово поверне свої активи.

"путіна треба змусити": прем'єр Швеції назвав єдиний спосіб припинити війну в Україні - The Guardian24.11.25, 18:55 • 3878 переглядiв

Провідний аналітик S&P у регіоні EMEA Френк Гілл заявив, що його агентство не бачить загроз для суверенних рейтингів країн ЄС.

Оскільки ці гарантії забезпечені ліквідними активами, ми не класифікуємо це як значний фіскальний ризик 

– наголосив він.

Схожу оцінку дав і керівник відділу рейтингів суверенних країн Західної Європи Fitch Федеріко Барріга-Салазар, зазначивши, що зобов’язання ЄС розглядатимуться як умовні й можуть бути активовані лише за виняткових умов.

Повна гарантія запропонованого кредиту в розмірі 140 мільярдів євро була б великою для Бельгії, на рівні 22–23% ВВП, але малою для ЄС загалом, менше ніж 1% ВВП 

– додав він.

ЄС готується до вирішального саміту щодо фінансування України: Politico дізналося про деталі та підводні камені18.11.25, 11:51 • 3791 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Reuters
Bloomberg
Європейський Союз
Швеція
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Україна