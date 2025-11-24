"путіна треба змусити": прем'єр Швеції назвав єдиний спосіб припинити війну в Україні - The Guardian

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що російського диктатора володимира путіна треба змусити сісти за стіл переговорів з метою припинити війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначив шведський прем'єр-міністр, в інтересах його країни не допустити, щоб російська агресія проти сусідньої держави не принесла кремлю плодів, бо інакше це може розповсюдитися на інші країни.

Крістерссон назвав очевидним те, що путіна "потрібно змусити сісти за стіл переговорів". Також він зазначив, що треба посилити тиск на рф шляхом конфіскації російських активів, які перебувають в Європі.

Нагадаємо

Голова МЗС Швеції Марія Мальмер Штенгард підкреслила, що кордони України не можуть бути змінені силою і Швеція не визнає російську окупацію Криму та інших територій України.