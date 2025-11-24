Швеція відмовляється визнавати анексію українських територій росією
Київ • УНН
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенгард підкреслила, що кордони України не можуть бути змінені силою і Швеція не визнає окупацію росією Криму та інших територій.
Швеція офіційно заявила, що не визнає жодної анексії українських територій росією, ставши останньою європейською країною, яка чітко висловилася щодо цього питання після оновленої інформації Володимира Зеленського про мирні переговори. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Не визнаємо анексію росією Криму чи будь-якої іншої української території. Кордони України не можуть бути змінені силою, і не може бути обмежень щодо її військових можливостей, якщо ми хочемо досягти тривалого миру
Нагадаємо, що 28-пунктний мирний план США, запропонований Києву минулого тижня, передбачає значні територіальні поступки Україні, включно з Кримом, Луганськом та Донецьком.
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою24.11.25, 02:17 • 28042 перегляди