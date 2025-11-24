Швеція відмовляється визнавати анексію українських територій росією

Швеція офіційно заявила, що не визнає жодної анексії українських територій росією, ставши останньою європейською країною, яка чітко висловилася щодо цього питання після оновленої інформації Володимира Зеленського про мирні переговори. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Не визнаємо анексію росією Криму чи будь-якої іншої української території. Кордони України не можуть бути змінені силою, і не може бути обмежень щодо її військових можливостей, якщо ми хочемо досягти тривалого миру