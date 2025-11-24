$42.270.11
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 24378 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 19967 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 21364 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 26927 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 31883 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 33343 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 36174 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26993 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22963 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Эксклюзивы
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 24380 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 53844 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 131414 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 93939 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 98347 просмотра
Дипломатка

Швеция отказывается признавать аннексию украинских территорий Россией

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенгард подчеркнула, что границы Украины не могут быть изменены силой и Швеция не признает оккупацию Россией Крыма и других территорий.

Швеция отказывается признавать аннексию украинских территорий Россией
Фото: Eurointegration

Швеция официально заявила, что не признает никакой аннексии украинских территорий Россией, став последней европейской страной, которая четко высказалась по этому вопросу после обновленной информации Владимира Зеленского о мирных переговорах. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Не признаем аннексию Россией Крыма или любой другой украинской территории. Границы Украины не могут быть изменены силой, и не может быть ограничений относительно ее военных возможностей, если мы хотим достичь длительного мира 

– подчеркнула министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенгард.

Напомним, что 28-пунктный мирный план США, предложенный Киеву на прошлой неделе, предусматривает значительные территориальные уступки Украине, включая Крым, Луганск и Донецк.

Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением24.11.25, 02:17 • 26951 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Швеция
Крым
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Луганск
Донецк