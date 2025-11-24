Швеция отказывается признавать аннексию украинских территорий Россией
Киев • УНН
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенгард подчеркнула, что границы Украины не могут быть изменены силой и Швеция не признает оккупацию Россией Крыма и других территорий.
Швеция официально заявила, что не признает никакой аннексии украинских территорий Россией, став последней европейской страной, которая четко высказалась по этому вопросу после обновленной информации Владимира Зеленского о мирных переговорах. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Не признаем аннексию Россией Крыма или любой другой украинской территории. Границы Украины не могут быть изменены силой, и не может быть ограничений относительно ее военных возможностей, если мы хотим достичь длительного мира
Напомним, что 28-пунктный мирный план США, предложенный Киеву на прошлой неделе, предусматривает значительные территориальные уступки Украине, включая Крым, Луганск и Донецк.
