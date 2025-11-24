"путина нужно заставить": премьер Швеции назвал единственный способ прекратить войну в Украине - The Guardian

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что российского диктатора владимира путина нужно заставить сесть за стол переговоров с целью прекратить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отметил шведский премьер-министр, в интересах его страны не допустить, чтобы российская агрессия против соседнего государства не принесла кремлю плодов, иначе это может распространиться на другие страны.

Кристерссон назвал очевидным то, что путина "нужно заставить сесть за стол переговоров". Также он отметил, что нужно усилить давление на рф путем конфискации российских активов, находящихся в Европе.

Напомним

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенгард подчеркнула, что границы Украины не могут быть изменены силой и Швеция не признает российскую оккупацию Крыма и других территорий Украины.