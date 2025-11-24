$42.270.11
16:43 • 1596 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 5888 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 11361 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 14220 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 22018 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 22859 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 15540 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 13510 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 11517 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9736 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
"путина нужно заставить": премьер Швеции назвал единственный способ прекратить войну в Украине - The Guardian

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что российского диктатора владимира путина необходимо заставить сесть за стол переговоров для прекращения войны в Украине. Он также подчеркнул необходимость усилить давление на рф путем конфискации российских активов в Европе.

"путина нужно заставить": премьер Швеции назвал единственный способ прекратить войну в Украине - The Guardian

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что российского диктатора владимира путина нужно заставить сесть за стол переговоров с целью прекратить войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отметил шведский премьер-министр, в интересах его страны не допустить, чтобы российская агрессия против соседнего государства не принесла кремлю плодов, иначе это может распространиться на другие страны.

Кристерссон назвал очевидным то, что путина "нужно заставить сесть за стол переговоров". Также он отметил, что нужно усилить давление на рф путем конфискации российских активов, находящихся в Европе.

Напомним

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенгард подчеркнула, что границы Украины не могут быть изменены силой и Швеция не признает российскую оккупацию Крыма и других территорий Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Ульф Кристерссон
Хранитель
Швеция
Европа
Крым
Украина