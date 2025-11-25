Кредит ЕС Украине, обеспеченный российскими активами, не угрожает рейтингам других стран – Reuters

Запланированный ЕС кредит Украине на 140 млрд евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, не представляет угрозы для суверенных рейтингов стран Евросоюза – об этом заявили в двух ведущих рейтинговых агентствах, несмотря на опасения относительно возможных российских исков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз продолжает работу над масштабным механизмом финансовой поддержки Украины, который предусматривает предоставление Киеву кредита на 140 млрд евро, обеспеченного российскими активами, замороженными в системе Euroclear. По оценкам двух крупнейших международных рейтинговых агентств, риски для суверенных рейтингов государств-членов остаются минимальными.

Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg

Бельгия, на территории которой сейчас хранится значительная часть российских средств, выражает наибольшую обеспокоенность и не исключает потенциальных юридических атак со стороны РФ. В то же время эксперты считают, что в случае равномерного распределения рисков между всеми членами ЕС такие иски вряд ли окажут влияние на кредитный статус страны.

Предлагаемый ЕС финансовый инструмент предусматривает превращение замороженных российских активов в долгосрочный долг с нулевым купоном, который будет выпускать Европейская комиссия. Полученные средства должны обеспечить кредит Украине, который будет подлежать возврату только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб. В теории страны-члены могут быть обязаны покрывать сумму кредита, но только если Москва внезапно вернет свои активы.

"путина нужно заставить": премьер Швеции назвал единственный способ прекратить войну в Украине - The Guardian

Ведущий аналитик S&P в регионе EMEA Фрэнк Гилл заявил, что его агентство не видит угроз для суверенных рейтингов стран ЕС.

Поскольку эти гарантии обеспечены ликвидными активами, мы не классифицируем это как значительный фискальный риск – подчеркнул он.

Похожую оценку дал и руководитель отдела рейтингов суверенных стран Западной Европы Fitch Федерико Баррига-Салазар, отметив, что обязательства ЕС будут рассматриваться как условные и могут быть активированы только в исключительных условиях.

Полная гарантия предложенного кредита в размере 140 миллиардов евро была бы большой для Бельгии, на уровне 22–23% ВВП, но малой для ЕС в целом, менее чем 1% ВВП – добавил он.

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях