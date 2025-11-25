Кредит ЕС Украине, обеспеченный российскими активами, не угрожает рейтингам других стран – Reuters

$42.370.10
48.920.21
ukenru
15:19 • 1128 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2696 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3778 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4462 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8584 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10948 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19403 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12886 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11165 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9902 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 69224 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 32903 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 36091 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 49953 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41223 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19407 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 30142 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82466 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110873 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100589 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 3246 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41582 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65797 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66871 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 74100 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

Кредит ЕС Украине, обеспеченный российскими активами, не угрожает рейтингам других стран – Reuters

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Кредит ЕС на 140 миллиардов евро, который может получить Украина, обеспеченный замороженными российскими активами, не представляет угрозы для суверенных рейтингов стран Евросоюза. Ведущие рейтинговые агентства S&P и Fitch заявили о минимальных рисках для членов ЕС, несмотря на опасения относительно возможных российских исков.

Кредит ЕС Украине, обеспеченный российскими активами, не угрожает рейтингам других стран – Reuters

Запланированный ЕС кредит Украине на 140 млрд евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, не представляет угрозы для суверенных рейтингов стран Евросоюза – об этом заявили в двух ведущих рейтинговых агентствах, несмотря на опасения относительно возможных российских исков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз продолжает работу над масштабным механизмом финансовой поддержки Украины, который предусматривает предоставление Киеву кредита на 140 млрд евро, обеспеченного российскими активами, замороженными в системе Euroclear. По оценкам двух крупнейших международных рейтинговых агентств, риски для суверенных рейтингов государств-членов остаются минимальными.

Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg24.11.25, 17:56 • 9144 просмотра

Бельгия, на территории которой сейчас хранится значительная часть российских средств, выражает наибольшую обеспокоенность и не исключает потенциальных юридических атак со стороны РФ. В то же время эксперты считают, что в случае равномерного распределения рисков между всеми членами ЕС такие иски вряд ли окажут влияние на кредитный статус страны.

Предлагаемый ЕС финансовый инструмент предусматривает превращение замороженных российских активов в долгосрочный долг с нулевым купоном, который будет выпускать Европейская комиссия. Полученные средства должны обеспечить кредит Украине, который будет подлежать возврату только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб. В теории страны-члены могут быть обязаны покрывать сумму кредита, но только если Москва внезапно вернет свои активы.

"путина нужно заставить": премьер Швеции назвал единственный способ прекратить войну в Украине - The Guardian24.11.25, 18:55 • 3904 просмотра

Ведущий аналитик S&P в регионе EMEA Фрэнк Гилл заявил, что его агентство не видит угроз для суверенных рейтингов стран ЕС.

Поскольку эти гарантии обеспечены ликвидными активами, мы не классифицируем это как значительный фискальный риск 

– подчеркнул он.

Похожую оценку дал и руководитель отдела рейтингов суверенных стран Западной Европы Fitch Федерико Баррига-Салазар, отметив, что обязательства ЕС будут рассматриваться как условные и могут быть активированы только в исключительных условиях.

Полная гарантия предложенного кредита в размере 140 миллиардов евро была бы большой для Бельгии, на уровне 22–23% ВВП, но малой для ЕС в целом, менее чем 1% ВВП 

– добавил он.

ЕС готовится к решающему саммиту по финансированию Украины: Politico узнало о деталях и подводных камнях18.11.25, 11:51 • 3793 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Reuters
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Швеция
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина