Страны ЕС работают над «планом Б» для финансирования Украины в случае провала с активами РФ - Politico

Европейские страны работают над экстренным "планом Б" на случай, если они не смогут достичь соглашения по изъятию замороженных активов России для финансирования Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

На саммите месяц назад лидеры Европейского Союза надеялись договориться о предложении использовать обездвиженные российские активы для предоставления Украине "репарационного кредита" в 140 миллиардов евро, но эта идея столкнулась с жестким сопротивлением Барта Де Вевера, премьер-министра Бельгии, где хранятся эти деньги. Сейчас на фоне активизации мирных переговоров этот вопрос вновь приобрел актуальность.

"Если мы ничего не сделаем, другие сделают это до нас", – сказал один чиновник ЕС.

Европейские чиновники предположили, что новая мирная кампания президента США Дональда Трампа может помочь укрепить поддержку плана использования замороженных средств для "репарационного кредита". Деньги подлежат возврату Москве только по маловероятному будущему сценарию, когда Россия согласится выплатить военные убытки согласно плану.

Дипломаты ЕС ожидают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прикажет своим должностным лицам представить проект юридического текста по репарационному кредиту в течение нескольких дней, на фоне того, как импульс к поиску решения растет - говорится в публикации.

Но, несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в течение последних недель, Де Вевер все еще обеспокоен юридическими обязательствами и риском мести со стороны Москвы, если российские средства будут использованы для получения кредита, пишет издание.

Поэтому специалисты по политике в Брюсселе сейчас ищут способы, как помочь Украине в случае, если предложение по "репарационному кредиту" не будет своевременно согласовано, чтобы лидеры ЕС могли подписать его на саммите 18 декабря.

Один из вариантов, который получает поддержку, - это "переходный" кредит, финансируемый за счет займов ЕС, чтобы удержать Украину на плаву в течение первых месяцев 2026 года - по словам четырех чиновников.

Это, как указано, даст больше времени для настройки полного "репарационного кредита" с использованием российских активов таким образом, чтобы Бельгия могла смириться с этим, чтобы обеспечить долгосрочное решение.

Двое дипломатов заявили, что Украину могут попросить вернуть первоначальный "переходный" кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного "репарационного кредита".

Послы стран ЕС, как отмечается, обсудили варианты с Еврокомиссией на встрече в Брюсселе во вторник. По словам одного из чиновников, проинформированных об обсуждении, такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург, настаивали на том, чтобы Еврокомиссия продолжала работать над предложениями по финансированию Украины.

Перспективу модели переходного финансирования поднял 4 ноября комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис, который отметил: "Чем дольше мы сейчас имеем задержки, тем сложнее это будет становиться".

Еврокомиссия, как сообщается, остро осознает необходимость срочного поиска решения.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники ЕС завершат разработку решения "в ближайшие дни", которое "обеспечит финансирование" и "предоставит видимость Украине".

В долгосрочной перспективе "репарационный кредит", как указано, широко рассматривается как единственная возможная стратегия. Среди стран-членов ЕС нет желания использовать собственные национальные бюджеты для отправки денежных грантов Украине. Многие уже борются с дефицитом бюджета и высокой стоимостью заимствований. Поэтому убедить бельгийцев в конечном итоге присоединиться считается ключевой задачей, пишет издание.

"Мы надеемся, что сможем решить их колебания, - сказал один дипломат ЕС. - Мы действительно не видим никакого другого возможного варианта, кроме репарационного кредита".

Одна из идей заключалась бы в том, чтобы "объединить вариант репарационного кредита с одним из других вариантов", сказал дипломат. Но это "не должно занять слишком много времени, потому что, конечно, сейчас есть ощущение срочности, и это насущно", добавил он.

До сих пор существуют проблемы с созданием "переходного" кредита с использованием совместных заимствований ЕС, которые некоторые комментаторы называют "еврооблигациями", хотя другим этот термин не нравится.

Возможно, пишет издание, наибольшим препятствием будет то, что такой вид заимствований ЕС потребует единогласной поддержки 27 стран-членов блока, а Венгрия уже давно выступает против новых мер по помощи в финансировании для военных усилий Украины.

Однако возможно, что использование "переходного" кредита как такового, что предназначен для восстановления Украины, помогло бы, пишет издание.

Еще одним фактором, как утверждается, будет возобновление импульса к мирному соглашению. В проектах мирного предложения, пишет издание, говорится об использовании замороженных активов для финансирования восстановления Украины. На прошлой неделе европейские чиновники с возмущением отреагировали на идею, содержавшуюся в первоначальном американском проекте, относительно получения США прибыли от использования этих активов.

Лидеры ЕС теперь надеются, что им удалось убедить команду Трампа в том, что именно они должны иметь последнее слово относительно того, что произойдет с этими активами, а также относительно сроков отмены европейских санкций против России и относительно пути Украины к членству в ЕС, заявили дипломаты.

