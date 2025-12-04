$42.200.13
Партія Орбана в Угорщині прагне ускладнити усунення президента з посади напередодні виборів

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Законодавці партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подали законопроєкт, що ускладнює усунення президента з посади. Ця поправка внесена за чотири місяці до виборів, на яких опозиція прагне скасувати консолідацію влади Орбана.

Партія Орбана в Угорщині прагне ускладнити усунення президента з посади напередодні виборів

Законодавці, що представляють прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, подали до парламенту законопроєкт, який значно ускладнить процедуру усунення президента країни з посади. Ця поправка внесена лише за чотири місяці до квітневих виборів, на яких опозиційна партія "Тіса" Петера Мадяра обіцяє скасувати багаторічну консолідацію влади Орбана. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

В Угорщині президент має переважно церемоніальні функції, але він може повертати закони до парламенту або направляти їх на перегляд до Конституційного суду, що робить його потенційно важливим союзником для правлячої партії, якщо вона перейде в опозицію.

Суть законопроєкту

Пропозиція наділяє Конституційний суд повноваженнями схвалювати або відхиляти декларацію парламенту про нездатність президента виконувати обов'язки.

Угорщина та Словаччина подадуть до суду проти заборони ЄС на постачання російського газу

Наразі таке рішення може ухвалити парламент на прохання президента, уряду або будь-якого депутата.

Ініціатори стверджують, що це необхідно для захисту від "потенційно помилкового рішення", яке може посіяти "правову плутанину".

Контроль над Судом

Цей крок викликає питання, оскільки Конституційний суд очолює Пітер Полт – близький соратник Орбана та колишній головний прокурор. Його було обрано головою суду на 12-річний термін цього року.

Орбан протягом 15 років свого правління призначав на посаду президента лише своїх прихильників, включаючи нинішнього очільника Тамаша Сульока.

Орбан вважає повоєнну Україну "буферною державою"

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Bloomberg
Словаччина
Угорщина
Україна