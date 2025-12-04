$42.200.13
Партия Орбана в Венгрии стремится усложнить отстранение президента от должности накануне выборов

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Законодатели партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подали законопроект, усложняющий отстранение президента от должности. Эта поправка внесена за четыре месяца до выборов, на которых оппозиция стремится отменить консолидацию власти Орбана.

Партия Орбана в Венгрии стремится усложнить отстранение президента от должности накануне выборов

Законодатели, представляющие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, внесли в парламент законопроект, который значительно усложнит процедуру отстранения президента страны от должности. Эта поправка внесена всего за четыре месяца до апрельских выборов, на которых оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра обещает отменить многолетнюю консолидацию власти Орбана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В Венгрии президент имеет преимущественно церемониальные функции, но он может возвращать законы в парламент или направлять их на пересмотр в Конституционный суд, что делает его потенциально важным союзником для правящей партии, если она перейдет в оппозицию.

Суть законопроекта

Предложение наделяет Конституционный суд полномочиями одобрять или отклонять декларацию парламента о неспособности президента исполнять обязанности.

Венгрия и Словакия подадут в суд против запрета ЕС на поставки российского газа03.12.25, 15:16 • 2612 просмотров

Сейчас такое решение может принять парламент по просьбе президента, правительства или любого депутата.

Инициаторы утверждают, что это необходимо для защиты от «потенциально ошибочного решения», которое может посеять «правовую путаницу».

Контроль над Судом

Этот шаг вызывает вопросы, поскольку Конституционный суд возглавляет Питер Полт – близкий соратник Орбана и бывший главный прокурор. Он был избран председателем суда на 12-летний срок в этом году.

Орбан в течение 15 лет своего правления назначал на должность президента только своих сторонников, включая нынешнего главу Тамаша Сульока.

Орбан считает послевоенную Украину "буферным государством"29.11.25, 11:28 • 4861 просмотр

Степан Гафтко

