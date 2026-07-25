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Фицо опроверг участие Словакии в "коалиции желающих" после заявления посольства Франции

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не является и не будет членом "коалиции желающих" в поддержку Украины. Посол Франции признал предыдущее заявление ошибочным и пообещал публичное уточнение.

Фицо опроверг участие Словакии в "коалиции желающих" после заявления посольства Франции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не является участницей "коалиции желающих" в поддержку Украины, и сообщил, что французская сторона признала ошибочность предыдущего заявления. Об этом он написал в Facebook после разговора с послом Франции Николя Сураном, пишет УНН.

Детали

Фицо отреагировал на сообщение о том, что посольство Франции якобы отнесло Словакию к полноправным участникам "коалиции решительных".

Как премьер-министр Словацкой Республики я официально заявляю, что Словацкая Республика не была, не является и не будет членом "Коалиции желающих", которая поддерживает войну в Украине

– заявил он.

Посол Франции назвал ситуацию недоразумением

По словам Фицо, он лично обратился к послу Франции в Словакии Николя Сурану с требованием не распространять ложную информацию о членстве страны в коалиции.

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Премьер сообщил, что дипломат признал ситуацию недоразумением и заверил, что французская сторона публично это уточнит.

Фицо также отметил, что не принимал участия в мероприятиях в Париже 13-14 июля, а Словакию на праздновании Дня взятия Бастилии представлял посол страны во Франции.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Роберт Фицо
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Франция
Словакия
Украина