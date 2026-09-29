Ученик напал на школу в Словакии: погибла учительница, есть раненые

Ученик школы в населённом пункте Сташков (Словакия) напал на своих одноклассников и учителей. В результате нападения погибла учительница, сообщает Aktuality, передаёт УНН.

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Нападение произошло утром в помещении Начальной школы в Сташкове в районе Чадца. По данным СМИ, несовершеннолетний нападавший использовал острый предмет. Один преподаватель и ученик были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Также словацкие СМИ сообщают, что трагедия в Сташкове произошла в день, когда в специализированном уголовном суде рассматривалось аналогичное нападение на школу. Во вторник там заслушали заключительные аргументы по делу о прошлогоднем нападении на гимназию в городе Спишска-Стара-Вес, где погибли два человека. Прокурор предложил приговорить подсудимого Самуэля С. к пожизненному заключению.

Словацкая оппозиция осудила нападение на школу и требует от правительства Роберта Фицо сделать всё, чтобы преступники были наказаны, или уйти в отставку.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе из-за конфликта внутри правящей коалиции, который угрожает лишить правительство большинства.