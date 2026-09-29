Учень напав на школу у Словаччині: загинула вчителька, є поранені

Учень школи в населеному пункті Сташков (Словаччина) напав на своїх однокласників і вчителів. В результаті нападу загинула вчителька, повідомляє Aktuality, передає УНН.

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Напад стався вранці в приміщенні Початкової школи в Сташкові в районі Чадца. За даними ЗМІ, неповнолітній нападник використав гострий предмет. Один викладач і учень були доставлені в лікарню в критичному стані.

Також словацькі ЗМІ повідомляють, що трагедія в Сташкові сталася в день, коли в спеціалізованому кримінальному суді розглядався аналогічний напад на школу. У вівторок там заслухали заключні аргументи у справі минулорічного нападу на гімназію в місті Спішська Стара Вес, де загинули дві людини. Прокурор запропонував довічне ув'язнення підсудному Самуелю С.

Словацька опозиція засудила напад на школу і вимагає від уряду Роберта Фіцо здійснити все, щоб покарати злочинців, або піти у відставку.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися вже у січні через конфлікт усередині правлячої коаліції, який загрожує позбавити уряд більшості.