Фицо раскрыл детали переговоров с Зеленским - указал на развитие "конструктивного" диалога

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился подробностями переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита ЕС, указав, что диалог между сторонами "развивается во что-то довольно конструктивное и содержательное", пишет УНН.

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"Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас есть общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся", - указал Фицо в X, поделившись и видеокомментарием и отметив, что "диалог продолжается, несмотря на разные взгляды".

"Мы говорили о текущей ситуации и, конечно, о расширении ЕС в целом. Наш диалог развивается во что-то довольно конструктивное и содержательное. Лично я этому рад", - указал премьер Словакии в распространенном видео, согласно англоязычным субтитрам на видеоролике.

Фицо при этом подчеркнул в сообщении: "Словакия продолжит защищать и продвигать свои национальные интересы, в то же время я считаю правильным поддерживать фактический, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами".

"Я считаю, что на следующей неделе снова встречусь с Президентом Зеленским в Гданьске", - указал Фицо в видео.

Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо и пригласил его в Украину