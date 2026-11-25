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В Камеруне погиб швейцарский турист, а туристы из Великобритании и США получили ранения после того, как группа путешественников столкнулась со стадом слонов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По сообщениям СМИ, 19 ноября группа из шести человек — четверо британцев, один швейцарец и один американец — в сопровождении местных гидов совершала поход возле деревни Бакингили, расположенной на юге национального парка "Гора Камерун". Они шли по тропе, по которой слоны добираются к расположенному неподалеку озеру, когда столкнулись со стадом, насчитывавшим около 15 животных.

Слоны напали на группу. Как сообщается, Ален Тру — швейцарец, работавший руководителем в страховой компании в Лондоне, — получил удар бивнем, а одного из гидов отбросило в ров, прямо на Тру; остальные участники группы спрятались на деревьях.

Одна из туристок из Великобритании рассказала камерунским СМИ, что у Тру был синяк под глазом; сначала он оставался в сознании и жаловался на травму руки. По ее словам, возникли опасения, что у него может быть внутреннее кровотечение.

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"Он сказал, что на него напал слон, — добавил один из местных жителей (согласно видео, опубликованному радиостанцией CBS Radio Buea FM). — Слон просто раздавил его".

Впоследствии Тру умер от полученных травм. 21 ноября совместная группа работников парка и военных вынесла его тело с территории парка и доставила в морг в городе Лимбе. Американский турист, который также пострадал, был госпитализирован, а впоследствии выписан, сообщают местные СМИ.

Один из британских туристов, рассказавший, что два часа прятался в дупле дерева, вспомнил момент нападения слонов: "Я увидел слонов почти рядом с собой. Подумал: если пойду дальше по этой тропе, то попаду под удар. Поэтому я направился в противоположную сторону. Они побежали по тропе, а я бросился в сторону и спрятался в кустах. Потом услышал крики".

Шон Макговерн, руководитель британского подразделения страховой компании Axa XL, где Тру проработал 13 лет, подтвердил факт его гибели. Он отметил, что Тру был "ценным членом нашей команды, уважаемым коллегой и другом, чей вклад, профессионализм и душевная теплота коснулись многих людей". Камерунские СМИ сообщили, что в течение последних 10 лет происходили столкновения между слонами и местными жителями.