В Непале дикий слон 14 лет преследовал одну семью и убил четырех ее членов

В Непале дикий слон на протяжении 14 лет преследовал одну семью, убив четырех ее членов. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post, передает УНН.

Как пишет издание, в декабре 2012 года Шаничара Боте потерял родителей — Будхирама и Джаралу. Их затоптал дикий слон возле базара Барува в районе Мади, неподалеку от национального парка Читван.

После этой трагедии Шаничара кардинально изменил свою жизнь, чтобы избежать постоянной угрозы вторжения диких животных. Он пересек реку Реу, обошел границы основной территории национального парка и переправился через реку Рапти, чтобы поселиться в Джагатпуре. Однако, несмотря на его отчаянную миграцию, тень этого агрессивного слона преследовала его.

В воскресенье днем Шаничару нашли в состоянии глубокого шока в помещении районного отделения полиции в Читване. Всего за несколько часов до этого тот же дикий слон ворвался в его новый дом, убив его невестку Ашику Боте, 25 лет, и его четырехлетнего внука Бхарата Боте

Издание добавляет, что неэффективность мер по предотвращению конфликтов между людьми и дикими животными в ведущих природоохранных зонах страны привела к тому, что семья Шаничары понесла страшную потерю, потеряв четырех членов из-за одного животного в течение 14 лет.

Мы верили, что переезд через большие реки даст нам безопасность. Но спустя столько лет тот же слон снова нашел нас, напал на наш дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать