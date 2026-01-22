В Індії розлючений слон убив 22 людини за десять днів: операція з його вилову триває, влада втратила контроль

У штаті Джаркханд на сході Індії триває масштабна операція з нейтралізації слона-вбивці, який тримає в страху мешканців округу Чайбаса. Тварина вже вбила 22 людини, серед яких ціла родина з двома дітьми та досвідчений експерт, якого викликали для приборкання звіра. Наразі влада повністю втратила контроль над ситуацією, а мешканцям кількох сіл наказано не залишати свої домівки. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Спроби лісників та спеціалізованих команд заспокоїти тварину за допомогою транквілізаторів виявилися марними. Під час однієї з таких операцій фахівець із дикої природи отримав смертельні поранення.

Ситуацію ускладнює бюрократична плутанина: коли слона вдалося витіснити до сусіднього штату Одіша, тамтешні працівники одразу змусили тварину повернутися назад до Джаркханду з міркувань безпеки.

Причини агресивної поведінки тварини

Фахівці з охорони дикої природи припускають, що нападами керує молодий самець, який перебуває у стані "мусту" – періоді екстремальної агресії, спричиненої різким підвищенням рівня гормонів. Також розглядається версія, що слон перебуває у фазі спарювання або ж просто намагається знайти шлях до свого стада, знищуючи все на своєму шляху. Наразі до регіону направлені додаткові сили для запобігання новим жертвам серед цивільного населення.

