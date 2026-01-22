$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 12902 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 19188 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 30219 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 21270 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33971 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36327 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21000 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21873 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39729 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
В Индии разъяренный слон убил 22 человека за десять дней: операция по его отлову продолжается, власти потеряли контроль

Киев • УНН

 • 524 просмотра

На востоке Индии слон-убийца убил 22 человека за десять дней, среди них целая семья и эксперт. Власти потеряли контроль, жителям приказано не выходить из домов.

В Индии разъяренный слон убил 22 человека за десять дней: операция по его отлову продолжается, власти потеряли контроль

В штате Джаркханд на востоке Индии продолжается масштабная операция по нейтрализации слона-убийцы, который держит в страхе жителей округа Чайбаса. Животное уже убило 22 человека, среди которых целая семья с двумя детьми и опытный эксперт, которого вызвали для усмирения зверя. Сейчас власти полностью потеряли контроль над ситуацией, а жителям нескольких деревень приказано не покидать свои дома. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Подробности

Попытки лесников и специализированных команд успокоить животное с помощью транквилизаторов оказались тщетными. Во время одной из таких операций специалист по дикой природе получил смертельные ранения.

В Австралии закрыли десятки пляжей из-за серии нападений акул20.01.26, 21:08 • 3578 просмотров

Ситуацию усложняет бюрократическая неразбериха: когда слона удалось вытеснить в соседний штат Одиша, тамошние работники сразу заставили животное вернуться обратно в Джаркханд из соображений безопасности.

Причины агрессивного поведения животного

Специалисты по охране дикой природы предполагают, что нападениями руководит молодой самец, находящийся в состоянии "муста" – периода экстремальной агрессии, вызванной резким повышением уровня гормонов. Также рассматривается версия, что слон находится в фазе спаривания или же просто пытается найти путь к своему стаду, уничтожая все на своем пути. Сейчас в регион направлены дополнительные силы для предотвращения новых жертв среди гражданского населения.

В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных18.01.26, 02:24 • 15841 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Животные
Индия