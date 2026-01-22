В Индии разъяренный слон убил 22 человека за десять дней: операция по его отлову продолжается, власти потеряли контроль

В штате Джаркханд на востоке Индии продолжается масштабная операция по нейтрализации слона-убийцы, который держит в страхе жителей округа Чайбаса. Животное уже убило 22 человека, среди которых целая семья с двумя детьми и опытный эксперт, которого вызвали для усмирения зверя. Сейчас власти полностью потеряли контроль над ситуацией, а жителям нескольких деревень приказано не покидать свои дома. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Подробности

Попытки лесников и специализированных команд успокоить животное с помощью транквилизаторов оказались тщетными. Во время одной из таких операций специалист по дикой природе получил смертельные ранения.

Ситуацию усложняет бюрократическая неразбериха: когда слона удалось вытеснить в соседний штат Одиша, тамошние работники сразу заставили животное вернуться обратно в Джаркханд из соображений безопасности.

Причины агрессивного поведения животного

Специалисты по охране дикой природы предполагают, что нападениями руководит молодой самец, находящийся в состоянии "муста" – периода экстремальной агрессии, вызванной резким повышением уровня гормонов. Также рассматривается версия, что слон находится в фазе спаривания или же просто пытается найти путь к своему стаду, уничтожая все на своем пути. Сейчас в регион направлены дополнительные силы для предотвращения новых жертв среди гражданского населения.

