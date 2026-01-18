В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных
Власти Беркли, Калифорния, предупредили владельцев животных о вспышке лептоспироза, обнаруженного у крыс и двух собак вблизи лагеря бездомных. Болезнь, передающаяся через мочу инфицированных животных, угрожает собакам и может быть смертельной.
Власти города Беркли, штат Калифорния, выпустили срочное предупреждение для владельцев домашних животных после обнаружения бактерий лептоспироза в районе улицы Гаррисон. Болезнь, которая может быть смертельной, была обнаружена у крыс и по меньшей мере двух собак, живших вблизи лагеря для бездомных у реки Кодорнис-Крик. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Лептоспироз распространяется через мочу инфицированных животных (чаще всего крыс), загрязняя почву и стоячую воду. Хотя случаев заражения людей пока не зафиксировано, бактерии представляют серьезную угрозу при контакте со слизистыми оболочками или порезами.
Наибольшая опасность угрожает именно собакам. Это объяснила доктор Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Собаки не избегают луж, как люди. Они гораздо чаще подвергаются воздействию бактерий
Меры безопасности и "красная зона"
Городские власти объявили район эпицентра "красной зоной" и принимают следующие меры:
- Эвакуация: Жителей лагеря призвали отойти как минимум на 500 метров для проведения дератизации и санитарной обработки.
- Вакцинация: Владельцам собак и кошек настоятельно рекомендуется сделать прививку от лептоспироза.
- Гигиена: Необходимо строго избегать контакта домашних питомцев с лужами и стоячей водой, где бактерии могут выживать до месяца благодаря теплой погоде после штормов.
Власти призывают жителей быть бдительными, поскольку бактерии остаются активными в окружающей среде длительное время.
