17 января, 12:49 • 13773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 23596 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21371 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32826 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42910 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36879 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53718 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28863 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44314 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36283 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти Беркли, Калифорния, предупредили владельцев животных о вспышке лептоспироза, обнаруженного у крыс и двух собак вблизи лагеря бездомных. Болезнь, передающаяся через мочу инфицированных животных, угрожает собакам и может быть смертельной.

В Калифорнии объявлена "красная зона" из-за вспышки смертельного лептоспироза у домашних животных

Власти города Беркли, штат Калифорния, выпустили срочное предупреждение для владельцев домашних животных после обнаружения бактерий лептоспироза в районе улицы Гаррисон. Болезнь, которая может быть смертельной, была обнаружена у крыс и по меньшей мере двух собак, живших вблизи лагеря для бездомных у реки Кодорнис-Крик. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Лептоспироз распространяется через мочу инфицированных животных (чаще всего крыс), загрязняя почву и стоячую воду. Хотя случаев заражения людей пока не зафиксировано, бактерии представляют серьезную угрозу при контакте со слизистыми оболочками или порезами.

Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11.10.25, 18:51 • 10963 просмотра

Наибольшая опасность угрожает именно собакам. Это объяснила доктор Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Собаки не избегают луж, как люди. Они гораздо чаще подвергаются воздействию бактерий

- отметила Ганди.

Меры безопасности и "красная зона"

Городские власти объявили район эпицентра "красной зоной" и принимают следующие меры:

  • Эвакуация: Жителей лагеря призвали отойти как минимум на 500 метров для проведения дератизации и санитарной обработки.
    • Вакцинация: Владельцам собак и кошек настоятельно рекомендуется сделать прививку от лептоспироза.
      • Гигиена: Необходимо строго избегать контакта домашних питомцев с лужами и стоячей водой, где бактерии могут выживать до месяца благодаря теплой погоде после штормов.

        Власти призывают жителей быть бдительными, поскольку бактерии остаются активными в окружающей среде длительное время. 

        Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters29.11.25, 21:15 • 5183 просмотра

        Степан Гафтко

        ЗдоровьеНовости Мира
        Животные
        Калифорния