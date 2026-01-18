$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13920 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 24065 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 21729 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 33188 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43231 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37034 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53964 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28917 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44371 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36321 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Влада Берклі, Каліфорнія, попередила власників тварин про спалах лептоспірозу, виявленого у щурів та двох собак поблизу табору бездомних. Хвороба, що передається через сечу інфікованих тварин, загрожує собакам і може бути смертельною.

У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин

Влада міста Берклі, штат Каліфорнія, видала термінове попередження для власників домашніх тварин після виявлення бактерій лептоспірозу в районі вулиці Гаррісон. Хворобу, що може бути смертельною, виявили у щурів та щонайменше двох собак, які жили поблизу табору для бездомних біля річки Кодорніс–Крік. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Лептоспіроз поширюється через сечу інфікованих тварин (найчастіше щурів), забруднюючи ґрунт та стоячу воду. Хоча випадків зараження людей наразі не зафіксовано, бактерії становлять серйозну загрозу при контакті зі слизовими оболонками або порізами.

Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ11.10.25, 18:51 • 10964 перегляди

Найбільша небезпека загрожує саме собакам. Це пояснила доктор Моніка Ганді з Каліфорнійського університету в Сан–Франциско.

Собаки не уникають калюж, як люди. Вони набагато частіше піддаються впливу бактерій

- зазначила Ганді.

Заходи безпеки та "червона зона"

Міська влада оголосила район епіцентру "червоною зоною" та вживає таких заходів:

  • Евакуація: Мешканців табору закликали відійти щонайменше на 500 метрів для проведення дератизації та санітарної обробки.
    • Вакцинація: Власникам собак та котів настійно рекомендують зробити щеплення від лептоспірозу.
      • Гігієна: Потрібно суворо уникати контакту домашніх улюбленців із калюжами та стоячою водою, де бактерії можуть виживати до місяця завдяки теплій погоді після штормів.

        Влада закликає мешканців бути пильними, оскільки бактерії залишаються активними в навколишньому середовищі тривалий час. 

        Каталонія закрила головний природний парк після виявлення мертвих кабанів з африканською чумою - Reuters29.11.25, 21:15 • 5183 перегляди

        Степан Гафтко

        Здоров'яНовини Світу
        Тварини
        Каліфорнія