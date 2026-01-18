У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин

Влада міста Берклі, штат Каліфорнія, видала термінове попередження для власників домашніх тварин після виявлення бактерій лептоспірозу в районі вулиці Гаррісон. Хворобу, що може бути смертельною, виявили у щурів та щонайменше двох собак, які жили поблизу табору для бездомних біля річки Кодорніс–Крік. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Лептоспіроз поширюється через сечу інфікованих тварин (найчастіше щурів), забруднюючи ґрунт та стоячу воду. Хоча випадків зараження людей наразі не зафіксовано, бактерії становлять серйозну загрозу при контакті зі слизовими оболонками або порізами.

Найбільша небезпека загрожує саме собакам. Це пояснила доктор Моніка Ганді з Каліфорнійського університету в Сан–Франциско.

Собаки не уникають калюж, як люди. Вони набагато частіше піддаються впливу бактерій - зазначила Ганді.

Заходи безпеки та "червона зона"

Міська влада оголосила район епіцентру "червоною зоною" та вживає таких заходів:

Евакуація: Мешканців табору закликали відійти щонайменше на 500 метрів для проведення дератизації та санітарної обробки.

Вакцинація: Власникам собак та котів настійно рекомендують зробити щеплення від лептоспірозу.

Гігієна: Потрібно суворо уникати контакту домашніх улюбленців із калюжами та стоячою водою, де бактерії можуть виживати до місяця завдяки теплій погоді після штормів.

Влада закликає мешканців бути пильними, оскільки бактерії залишаються активними в навколишньому середовищі тривалий час.

