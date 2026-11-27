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В Великобритании получатели государственных пособий и пенсий столкнулись с хаосом после того, как система пострадала от "серьёзного киберинцидента". Это усилило обеспокоенность относительно способности правительства страны защищаться от злонамеренных атак, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Поздно вечером в четверг правительство Великобритании отключило свой онлайн-портал после выявления "необычной активности". Из-за этого в пятницу граждане не смогли проверить состояние своей государственной пенсии, подать заявление на получение пособия по инвалидности или оформить универсальное социальное пособие (Universal Credit).

Министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Пэт Макфадден заявил, что все плановые выплаты осуществляются, однако многие получатели сообщили о задержках с оформлением экстренных выплат, отмене запланированных встреч и невозможности войти в свои учётные записи.

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Этот инцидент произошёл вскоре после того, как правительство предупредило о повышенном риске российских диверсионных атак в Великобритании — в частности, направленных против компаний, поддерживающих Украину.

На Даунинг-стрит не исключают, что за инцидентом стоит "злоумышленник", однако отмечают: в настоящее время нет доказательств того, что данные пользователей были утрачены или что пострадали другие государственные ведомства.

Добавим

Министерство труда и пенсионного обеспечения (DWP) Великобритании призвало граждан быть бдительными в отношении мошенничества, связанного со сбоем в работе системы. В ведомстве подчеркнули: представители власти никогда не будут просить подтвердить банковские реквизиты или перейти по присланной ссылке. Также в министерстве посоветовали обращаться на горячую линию в случае возникновения неотложных проблем и заверили, что никто не подвергнется санкциям за невыполнение определённых условий, пока система остаётся недоступной.

По словам сотрудников DWP, выплаты, запланированные на пятницу, были осуществлены ранее на этой неделе. Вместе с тем к началу следующей недели может накопиться значительный объём заявок (десятки тысяч), требующих ручной обработки; их будут обрабатывать в течение выходных. В пятницу внутренние системы DWP возобновили работу, что позволило сотрудникам вернуться к выполнению обязанностей, однако портал для граждан остаётся отключённым.

Причина инцидента пока официально неизвестна, но расследованием занимается Национальный центр кибербезопасности (при GCHQ). Это свидетельствует о подозрении, что речь идёт именно о злонамеренных действиях.

Ведущие парламентарии призвали правительство усилить меры по защите государственных систем. Депутат от Лейбористской партии, председатель комитета Палаты общин по вопросам науки и технологий Чи Онвура заявила, что это событие должно стать "тревожным сигналом" для правительства и государственных учреждений. Она отметила: "Люди полагаются на эти системы для получения одних из наиболее важных государственных услуг, поэтому они должны быть уверены в том, что технологии и данные, на которых основаны эти услуги, защищены и надёжны.

Мой комитет неоднократно предупреждал: правительство не сможет осуществить цифровую трансформацию государственных услуг, не устранив уязвимости в цифровой инфраструктуре и не повысив стандарты работы с данными. Государственные учреждения распоряжаются данными граждан на основе доверия, а это требует соблюдения высочайших стандартов".

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Бен Спенсер, представитель Консервативной партии (в "теневом" правительстве), ответственный за вопросы искусственного интеллекта, заявил, что этот киберинцидент "вызывает серьёзную обеспокоенность и в очередной раз подчёркивает: безопасность правительственных систем нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся".

Он добавил: "Мы с коллегами неоднократно предупреждали о потенциальных уязвимостях в правительственных технологиях и призывали к большей прозрачности и более тщательному контролю за мерами по модернизации устаревших систем и укреплению кибербезопасности".

Макфадден заверил, что для обеспечения безопасности систем предпринимаются "постоянные усилия". "Когда происходит подобный инцидент, самое важное — как можно быстрее отключить систему, чтобы обезопасить её, затем выяснить причины и одновременно позаботиться о том, чтобы выплаты населению продолжали осуществляться в обычном режиме".

Сбой вызвал обеспокоенность среди граждан; некоторые сообщили о возникших проблемах. Одна женщина, у которой двое маленьких детей, рассказала радиостанции BBC Radio 4, что обычно получает пособие (Universal Credit) 27-го числа каждого месяца. Она, как и другие, обеспокоена тем, что ей может не хватить средств для оплаты счетов, срок оплаты которых наступает 1 декабря.

"Это немного пугает, ведь когда я позвонила им [в Министерство труда и пенсионного обеспечения — DWP], чтобы узнать подробности, мне ответили, что не могут предоставить никакой информации, кроме того, что выплата точно будет произведена до понедельника", — поделилась она.