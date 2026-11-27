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У Британії отримувачі державних допомог і пенсій зіткнулися з хаосом після того, як система постраждала від "серйозного кіберінциденту". Це посилило занепокоєння щодо спроможності уряду країни захиститися від зловмисних атак, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Пізно ввечері в четвер уряд Британії відключив свій онлайн-портал після виявлення "незвичної активності". Через це в п’ятницю громадяни не змогли перевірити стан своєї державної пенсії, подати заяву на отримання допомоги у зв’язку з інвалідністю або оформити універсальну соціальну допомогу (Universal Credit).

Міністр праці та пенсійного забезпечення Британії Пет Макфадден заявив, що всі планові виплати здійснюються, проте багато отримувачів повідомили про затримки з оформленням екстрених виплат, скасування запланованих зустрічей та неможливість увійти у свої облікові записи.

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Цей інцидент стався невдовзі після того, як уряд попередив про підвищений ризик російських диверсійних атак у Великій Британії — зокрема, спрямованих проти компаній, які підтримують Україну.

На Даунінг-стріт не виключають, що за інцидентом стоїть "зловмисник", однак зазначають: наразі немає доказів того, що дані користувачів були втрачені або що постраждали інші державні відомства.

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Міністерство праці та пенсійного забезпечення (DWP) Британії закликало громадян бути пильними щодо шахрайства, пов’язаного зі збоєм у роботі системи. У відомстві наголосили: представники влади ніколи не проситимуть підтвердити банківські реквізити або перейти за надісланим посиланням. Також у міністерстві порадили звертатися на гарячу лінію в разі виникнення нагальних проблем і запевнили, що ніхто не зазнає санкцій за невиконання певних умов, доки система залишається недоступною.

За словами співробітників DWP, виплати, заплановані на п’ятницю, були здійснені раніше цього тижня. Водночас на початок наступного тижня може накопичитися значний обсяг заявок (десятки тисяч), які потребують ручної обробки; їх опрацьовуватимуть протягом вихідних. У п’ятницю внутрішні системи DWP відновили роботу, що дозволило співробітникам повернутися до виконання обов’язків, проте портал для громадян залишається відключеним.

Причина інциденту наразі офіційно невідома, але розслідуванням займається Національний центр кібербезпеки (при GCHQ). Це свідчить про підозру, що йдеться саме про зловмисні дії.

Провідні парламентарі закликали уряд посилити заходи із захисту державних систем. Депутатка від Лейбористської партії, голова комітету Палати громад з питань науки і технологій Чі Онвура заявила, що ця подія має стати "тривожним сигналом" для уряду та державних установ. Вона зазначила: "Люди покладаються на ці системи для отримання одних із найважливіших державних послуг, тому вони повинні бути впевнені в тому, що технології та дані, на яких ці послуги базуються, є захищеними й надійними.

Мій комітет неодноразово попереджав: уряд не зможе здійснити цифрову трансформацію державних послуг, не усунувши вразливості в цифровій інфраструктурі та не підвищивши стандарти роботи з даними. Державні установи розпоряджаються даними громадян на правах довіри, а це вимагає дотримання найвищих стандартів".

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Бен Спенсер, представник Консервативної партії (у "тіньовому" уряді), відповідальний за питання штучного інтелекту, заявив, що цей кіберінцидент "викликає серйозне занепокоєння і вкотре підкреслює: безпеку урядових систем не можна сприймати як належне".

Він додав: "Ми з колегами неодноразово попереджали про потенційні вразливості в урядових технологіях і закликали до більшої прозорості та ретельнішого контролю за заходами з модернізації застарілих систем і зміцнення кібербезпеки".

Макфадден запевнив, що для гарантування безпеки систем докладаються "постійні зусилля". "Коли трапляється подібний інцидент, найважливіше — якнайшвидше відключити систему, щоб убезпечити її, потім з’ясувати причини, і водночас подбати про те, щоб виплати населенню продовжували здійснюватися у звичному режимі".

Збій викликав занепокоєння серед громадян; дехто повідомив про виникнення проблем. Одна жінка, яка має двох маленьких дітей, розповіла радіостанції BBC Radio 4, що зазвичай отримує допомогу (Universal Credit) 27-го числа кожного місяця. Вона, як і інші, стурбована тим, що їй може забракнути коштів для оплати рахунків, термін сплати яких припадає на 1 грудня.

"Це трохи лякає, адже коли я зателефонувала їм [у Міністерство праці та пенсійного забезпечення — DWP], щоб дізнатися подробиці, мені відповіли, що не можуть надати жодної інформації, окрім того, що виплату точно буде здійснено до понеділка", — поділилася вона.