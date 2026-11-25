У Франції виникла політична суперечка через направлення французьких військових до України для підготовки українських сил та обслуговування переданої французької військової техніки. Опозиція критикує уряд за те, що парламент не поінформували про цю місію. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Минулого тижня французький суспільний мовник RFI повідомив про присутність французьких військових в Україні. За його даними, місія під назвою Volia перебуває під командуванням французького генерала та передбачає навчання українських військових і технічне обслуговування обладнання, переданого Парижем.

Заступницю міністра оборони Франції Аліс Руфо викликали на закрите слухання в Сенаті, щоб надати пояснення щодо розгортання військових.

Уряд наполягає, що місія має небойовий характер і не підпадає під дію статті 35 Конституції Франції. Вона зобов'язує владу інформувати парламент про рішення щодо використання збройних сил у закордонному конфлікті не пізніше ніж через три дні після початку операції. Якщо місія триває понад чотири місяці, її продовження має схвалити парламент.

Руфо заявила, що через відсутність наміру брати участь у бойових діях місія Volia не є військовим втручанням у розумінні статті 35.

Однак представники опозиції побоюються, що така присутність може призвести до прямого залучення Франції до війни. Депутат від партії "Нескорена Франція" Бастьєн Лашо заявив, що в разі участі французьких військових у бойових зіткненнях країна може опинитися у стані війни з Росією без попереднього голосування в парламенті.

Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон також наголосив, що Франція за жодних обставин не повинна ставати стороною бойових дій в Україні.

Своєю чергою, голова комітету Сенату з питань оборони Седрік Перрен розкритикував президента за неповідомлення парламенту. Він зазначив, що уряд мав щонайменше поінформувати профільні комітети або керівництво обох палат.

Водночас професор юридичного факультету Sciences Po Гійом Тюссо пояснив, що французьке законодавство не містить точного визначення військового втручання. Через це остаточне рішення щодо необхідності інформувати парламент фактично залишається за урядом.

Політична суперечка відбувається на тлі підготовки до президентських виборів у Франції 2027 року. Серед політиків, які критикують нинішню політику уряду щодо України, — Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон.

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