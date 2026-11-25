Во Франции возник политический спор из-за направления французских военнослужащих в Украину для подготовки украинских сил и обслуживания переданной французской военной техники. Оппозиция критикует правительство за то, что парламент не проинформировали об этой миссии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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На прошлой неделе французский общественный вещатель RFI сообщил о присутствии французских военнослужащих в Украине. По его данным, миссия под названием Volia находится под командованием французского генерала и предусматривает обучение украинских военнослужащих и техническое обслуживание оборудования, переданного Парижем.

Заместительницу министра обороны Франции Алис Руфо вызвали на закрытое слушание в Сенате, чтобы она дала объяснения по поводу развертывания военнослужащих.

Правительство настаивает, что миссия носит небоевой характер и не подпадает под действие статьи 35 Конституции Франции. Она обязывает власти информировать парламент о решениях по использованию вооруженных сил в зарубежном конфликте не позднее чем через три дня после начала операции. Если миссия длится более четырех месяцев, ее продолжение должен одобрить парламент.

Руфо заявила, что из-за отсутствия намерения участвовать в боевых действиях миссия Volia не является военным вмешательством в понимании статьи 35.

Однако представители оппозиции опасаются, что такое присутствие может привести к прямому вовлечению Франции в войну. Депутат от партии «Непокоренная Франция» Бастьен Лашо заявил, что в случае участия французских военнослужащих в боевых столкновениях страна может оказаться в состоянии войны с Россией без предварительного голосования в парламенте.

Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон также подчеркнул, что Франция ни при каких обстоятельствах не должна становиться стороной боевых действий в Украине.

В свою очередь, председатель комитета Сената по вопросам обороны Седрик Перрен раскритиковал президента за то, что тот не уведомил парламент. Он отметил, что правительство должно было как минимум проинформировать профильные комитеты или руководство обеих палат.

В то же время профессор юридического факультета Sciences Po Гийом Тюссо объяснил, что французское законодательство не содержит точного определения военного вмешательства. Поэтому окончательное решение о необходимости информировать парламент фактически остается за правительством.

Политический спор происходит на фоне подготовки к президентским выборам во Франции 2027 года. Среди политиков, критикующих нынешнюю политику правительства в отношении Украины, — Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.

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