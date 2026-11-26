Фото: t.me/JordanBardella

Лідера французьких ультраправих Жордана Барделлу звинувачують у тому, що в неповнолітньому віці він писав антисемітські повідомлення. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

За даними розслідування Mediapart, Барделла писав повідомлення своєму шкільному другу, в якому допускав антисемітські повідомлення. Повідомлення нібито були надіслані в 2013 році, коли Барделлі було 17 років і він був членом партії "Національний фронт".

Згодом ця партія перейменувалась на "Національне об'єднання". Засновником даної політсили є французький праворадикальний політик Жан-Марі Ле Пен (1928-2025), батько Марін Ле Пен, також праворадикального політика і нинішнього лідера вищезазначеної політичної сили.

Усі банки належать євреям - написав він, повідомляє Mediapart.

Барделла неодноразово відкидав попередні звинувачення в антисемітизмі, висунуті проти нього.

Нагадаємо

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен офіційно розпочала кампанію перед президентськими виборами 2027 року. Вона пообіцяла посилити боротьбу зі злочинністю, обмежити імміграцію та зміцнити суверенітет Франції.

Також Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року має намір припинити фінансову допомогу Україні.