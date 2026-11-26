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Лидера французских ультраправых Жордана Барделлу обвиняют в том, что в несовершеннолетнем возрасте он писал антисемитские сообщения. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

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Согласно расследованию Mediapart, Барделла писал сообщения своему школьному другу, в которых допускал антисемитские высказывания. Сообщения якобы были отправлены в 2013 году, когда Барделле было 17 лет и он был членом партии "Национальный фронт".

Впоследствии эта партия была переименована в "Национальное объединение". Основателем данной политической силы является французский праворадикальный политик Жан-Мари Ле Пен (1928–2025), отец Марин Ле Пен, также праворадикального политика и нынешнего лидера вышеупомянутой политической силы.

Все банки принадлежат евреям - написал он, сообщает Mediapart.

Барделла неоднократно отвергал предыдущие обвинения в антисемитизме, выдвинутые против него.

Напомним

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами 2027 года. Она пообещала усилить борьбу с преступностью, ограничить иммиграцию и укрепить суверенитет Франции.

Также Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине.