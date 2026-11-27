Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував лідерку партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен через її заяви про переговори щодо бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки. Він назвав її поведінку зарозумілою та нагадав, що вона ще не обіймає посаду президента. Еммануель Макрон заявив це 26 листопада під час пресконференції на полях саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Politico, пише УНН.

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Раніше Ле Пен звинуватила французького президента та ЄС у спробі прискорити переговори про наступний семирічний бюджет, щоб майбутній уряд Франції не зміг вплинути на його формування після президентських виборів 2027 року. На її думку такі дії є політичною грою, яка перешкоджає французам самостійно визначити політичний курс країни.

У відповідь Макрон заявив, що Ле Пен поводиться так, ніби вже отримала президентський мандат.

"Це дивна зарозумілість, вважати, що вона вже відповідає за долю Франції, адже, наскільки мені відомо, її ще не обрали. А мене обрали до 13 травня 2027 року" – підкреслив французький президент та закликав Ле Пен до більшої скромності під час передвиборчої кампанії.

Окрім того Еммануель Макрон наголосив, що хоче досягти домовленості щодо бюджету ЄС до кінця 2026 року. На його думку, якщо цього не станеться до 31 грудня, він не продовжуватиме переговори, оскільки вони припадатимуть на період, близький до президентських виборів у Франції.

Нагадаємо

Раніше Ле Пен неодноразово заявляла про намір скоротити внесок Франції до бюджету Євросоюзу та припинити фінансову допомогу Україні, якщо її оберуть президенткою.

Також Ле Пен заявляла, що в разі перемоги на президентських виборах у Франції скоротить чистий внесок Франції до бюджету ЄС вдвічі. Крім того, вона не виключає можливості відмовитись від ратифікації наступного бюджету Євросоюзу.