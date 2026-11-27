Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен из-за её заявлений о переговорах по бюджету Европейского Cоюза на 2028–2034 годы. Он назвал её поведение высокомерным и напомнил, что она ещё не занимает должность президента. Эммануэль Макрон заявил об этом 26 ноября во время пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Ранее Ле Пен обвинила президента Франции и ЕС в попытке ускорить переговоры о следующем семилетнем бюджете, чтобы будущее правительство Франции не смогло повлиять на его формирование после президентских выборов 2027 года. По её мнению, такие действия являются политической игрой, которая мешает французам самостоятельно определить политический курс страны.

В ответ Макрон заявил, что Ле Пен ведёт себя так, будто уже получила президентский мандат.

"Это странное высокомерие — считать, что она уже отвечает за судьбу Франции, ведь, насколько мне известно, её ещё не избрали. А меня избрали до 13 мая 2027 года" — подчеркнул французский президент и призвал Ле Пен к большей скромности во время предвыборной кампании.

Кроме того, Эммануэль Макрон подчеркнул, что хочет достичь соглашения по бюджету ЕС до конца 2026 года. По его мнению, если этого не произойдёт до 31 декабря, он не будет продолжать переговоры, поскольку они придутся на период, близкий к президентским выборам во Франции.

Напомним

Ранее Ле Пен неоднократно заявляла о намерении сократить взнос Франции в бюджет Евросоюза и прекратить финансовую помощь Украине, если её изберут президентом.

Также Ле Пен заявляла, что в случае победы на президентских выборах во Франции сократит чистый взнос Франции в бюджет ЕС вдвое. Кроме того, она не исключает возможности отказаться от ратификации следующего бюджета Евросоюза.