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В Раде показали, как будут работать депутаты во время воздушных тревог

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Верховной Раде показали укрытие и подвальный зал для работы депутатов во время воздушных тревог. Окончательный формат голосований ещё не определён.

В Раде показали, как будут работать депутаты во время воздушных тревог
Фото: t.me/yzheleznyak

В Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог. Об этом передаёт УНН со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Подробности

Вот такой "дополнительный" зал в укрытии для голосования. Ну и плюс зал, в котором вы ранее видели Согласительный совет

- написал Железняк.

Также нардеп Гончаренко показал подвальный зал, который рассматривается как альтернатива, где депутаты могут собираться для голосований.

В этот зал, понятно, не все смогут разместиться. Поэтому ещё за дверями, в коридоре, расставили стулья. Но это всё, честно говоря, странная история. Потому что придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать всё государство. Вот это главный вопрос

- заявил Гончаренко.

Напомним

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение ещё не принято.

Верховная Рада во время объявления воздушной тревоги продолжит работать. При возникновении угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие, где будет подготовлена инфраструктура.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина