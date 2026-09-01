В Раде показали, как будут работать депутаты во время воздушных тревог

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В Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог. Об этом передаёт УНН со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

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Вот такой "дополнительный" зал в укрытии для голосования. Ну и плюс зал, в котором вы ранее видели Согласительный совет - написал Железняк.

Также нардеп Гончаренко показал подвальный зал, который рассматривается как альтернатива, где депутаты могут собираться для голосований.

В этот зал, понятно, не все смогут разместиться. Поэтому ещё за дверями, в коридоре, расставили стулья. Но это всё, честно говоря, странная история. Потому что придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать всё государство. Вот это главный вопрос - заявил Гончаренко.

Напомним

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение ещё не принято.

Верховная Рада во время объявления воздушной тревоги продолжит работать. При возникновении угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие, где будет подготовлена инфраструктура.