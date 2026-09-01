В Раде показали, как будут работать депутаты во время воздушных тревог
Киев • УНН
В Верховной Раде показали укрытие и подвальный зал для работы депутатов во время воздушных тревог. Окончательный формат голосований ещё не определён.
В Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог. Об этом передаёт УНН со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.
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Вот такой "дополнительный" зал в укрытии для голосования. Ну и плюс зал, в котором вы ранее видели Согласительный совет
Также нардеп Гончаренко показал подвальный зал, который рассматривается как альтернатива, где депутаты могут собираться для голосований.
В этот зал, понятно, не все смогут разместиться. Поэтому ещё за дверями, в коридоре, расставили стулья. Но это всё, честно говоря, странная история. Потому что придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать всё государство. Вот это главный вопрос
Напомним
В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение ещё не принято.
Верховная Рада во время объявления воздушной тревоги продолжит работать. При возникновении угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие, где будет подготовлена инфраструктура.