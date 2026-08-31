Стільці, QR-коди і кілька днів на тестування нової системи - нардеп розкрила нові деталі підготовки до голосування в укритті

Верховна Рада під час оголошення повітряної тривоги продовжуватиме працювати. Під час загрози депутатам буде даватися 10 хвилин на спуск в укриття, де буде підготовлена інфраструктура. Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.

Верховна Рада під час тривоги продовжуватиме працювати. Під час загрози депутатам буде даватися 10 хвилин на спуск в укриття. Тут уже підготовлена інфраструктура, розставлені стільці для 330 народних обранців - написала Василевська-Смаглюк.

За її словами, депутати за особистим QR-кодом заходитимуть на сторінку для голосувань зі своїх планшетів або телефонів.

Найближчі кілька днів депутати спускатимуться по 20 осіб та перевірятимуть нову систему. Це дозволить не переривати засідання та працювати ефективніше - додала нардепка.

Нагадаємо

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято.