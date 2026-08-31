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Стулья, QR-коды и несколько дней на тестирование новой системы — нардеп раскрыла новые детали подготовки к голосованию в укрытии

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Во время тревоги депутаты будут иметь 10 минут, чтобы спуститься в укрытие. Голосовать планируют через QR-коды со смартфонов и планшетов.

Стулья, QR-коды и несколько дней на тестирование новой системы — нардеп раскрыла новые детали подготовки к голосованию в укрытии

Верховная Рада во время объявления воздушной тревоги продолжит работать. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие, где будет подготовлена инфраструктура. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН

Верховная Рада во время тревоги продолжит работать. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие. Здесь уже подготовлена инфраструктура, расставлены стулья для 330 народных избранников 

- написала Василевская-Смаглюк. 

По ее словам, депутаты по личному QR-коду будут заходить на страницу для голосований со своих планшетов или телефонов.

В ближайшие несколько дней депутаты будут спускаться по 20 человек и проверять новую систему. Это позволит не прерывать заседания и работать эффективнее 

- добавила народный депутат. 

Напомним 

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято. 

Павел Башинский

Политика
Воздушная тревога
Верховная Рада