Стулья, QR-коды и несколько дней на тестирование новой системы — нардеп раскрыла новые детали подготовки к голосованию в укрытии

Верховная Рада во время объявления воздушной тревоги продолжит работать. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие, где будет подготовлена инфраструктура. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

Верховная Рада во время тревоги продолжит работать. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие. Здесь уже подготовлена инфраструктура, расставлены стулья для 330 народных избранников - написала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, депутаты по личному QR-коду будут заходить на страницу для голосований со своих планшетов или телефонов.

В ближайшие несколько дней депутаты будут спускаться по 20 человек и проверять новую систему. Это позволит не прерывать заседания и работать эффективнее - добавила народный депутат.

Напомним

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами для обеспечения бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято.