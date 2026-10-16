Каллас заявила о "сложных" отношениях с США и попытках убедить Вашингтон оказывать давление на агрессора

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 октября высказалась по поводу того, что она назвала "очень сложными" отношениями между Европой и Соединёнными Штатами после решения президента США Дональда Трампа покупать дизельное топливо у россии и сообщений о том, что Белый дом ограничил работу Starlink в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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"Конечно, вы видите, что с нашими американскими союзниками временами очень сложно", — сказала Каллас журналистам по дороге на саммит ЕС.

"Мы также пытаемся убедить наших американских партнёров в том, что, если мы хотим положить конец этой войне, мы должны оказывать давление на агрессора, потому что дело не только в том, чтобы положить конец этой войне, но и в том, чтобы россия больше не начинала войн", — добавила Каллас.

Каллас выразила обеспокоенность замедлением работы Starlink, которое, по словам Украины, имело негативные последствия на поле боя, предупредив, что Европа не сможет заменить этот потенциал "в краткосрочной перспективе".

ЕС ведёт переговоры о подключении Украины к своей спутниковой связи на фоне перебоев со Starlink

Как отмечает Rapporteur, Каллас добавила, что она подготовила список "европейских проблем безопасности", чтобы представить его россии, а не "лишь для того, чтобы предоставить им то, что их интересует".

В то же время глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что давление ЕС на россию должно усиливаться.

"Наше послание президенту Зеленскому очень простое: поддержка Украины со стороны ЕС столь же сильна, как и всегда", — заявил Антониу Кошта журналистам.

"Сейчас не время прекращать поддержку Украины; сейчас не время снимать санкции против россии", — добавил президент Европейского совета, как указывает Rapporteur, "завуалированно намекая на недавнее ослабление Вашингтоном ограничительных мер в отношении москвы".

"Сейчас время усилить нашу поддержку, усилить наше давление", — подчеркнул Кошта.