Каллас заявила о "сложных" отношениях с США и попытках убедить Вашингтон оказывать давление на агрессора

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 3298 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 7344 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 9724 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10205 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10628 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11139 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11253 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10661 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10189 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10754 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 14977 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 8944 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11511 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11216 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7496 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 39961 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36701 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40290 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49153 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55609 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 660 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1810 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2790 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 4888 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4554 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

Каллас заявила о "сложных" отношениях с США и попытках убедить Вашингтон оказывать давление на агрессора

Киев • УНН

 • 3888 просмотра

Кая Каллас заявила о сложных отношениях с США из-за российского топлива и ограничений Starlink в Украине. Кошта призвал усилить давление на россию.

Каллас заявила о "сложных" отношениях с США и попытках убедить Вашингтон оказывать давление на агрессора

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 октября высказалась по поводу того, что она назвала "очень сложными" отношениями между Европой и Соединёнными Штатами после решения президента США Дональда Трампа покупать дизельное топливо у россии и сообщений о том, что Белый дом ограничил работу Starlink в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Конечно, вы видите, что с нашими американскими союзниками временами очень сложно", — сказала Каллас журналистам по дороге на саммит ЕС.

"Мы также пытаемся убедить наших американских партнёров в том, что, если мы хотим положить конец этой войне, мы должны оказывать давление на агрессора, потому что дело не только в том, чтобы положить конец этой войне, но и в том, чтобы россия больше не начинала войн", — добавила Каллас.

Каллас выразила обеспокоенность замедлением работы Starlink, которое, по словам Украины, имело негативные последствия на поле боя, предупредив, что Европа не сможет заменить этот потенциал "в краткосрочной перспективе".

ЕС ведёт переговоры о подключении Украины к своей спутниковой связи на фоне перебоев со Starlink15.10.26, 16:44 • 7798 просмотров

Как отмечает Rapporteur, Каллас добавила, что она подготовила список "европейских проблем безопасности", чтобы представить его россии, а не "лишь для того, чтобы предоставить им то, что их интересует".

В то же время глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что давление ЕС на россию должно усиливаться.

"Наше послание президенту Зеленскому очень простое: поддержка Украины со стороны ЕС столь же сильна, как и всегда", — заявил Антониу Кошта журналистам.

"Сейчас не время прекращать поддержку Украины; сейчас не время снимать санкции против россии", — добавил президент Европейского совета, как указывает Rapporteur, "завуалированно намекая на недавнее ослабление Вашингтоном ограничительных мер в отношении москвы".

"Сейчас время усилить нашу поддержку, усилить наше давление", — подчеркнул Кошта.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Антониу Кошта
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина