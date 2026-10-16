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Каллас заявила про "складні" відносини з США і спроби переконати Вашингтон тиснути на агресора

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Кая Каллас заявила про складні відносини зі США через російське пальне та обмеження Starlink в Україні. Кошта закликав посилити тиск на росію.

Каллас заявила про "складні" відносини з США і спроби переконати Вашингтон тиснути на агресора

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 16 жовтня висловилася з приводу того, що вона назвала "дуже складними" відносинами між Європою та Сполученими Штатами після рішення президента США Дональда Трампа купувати дизельне пальне з росії та повідомлень про те, що Білий дім обмежив Starlink в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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"Звичайно, ви можете бачити, що з нашими американськими союзниками часом дуже складно", – сказала Каллас журналістам дорогою на саміт ЄС.

"Ми також намагаємося переконати наших американських партнерів, що якщо ми хочемо покласти край цій війні, то ми повинні тиснути на агресора, тому що справа не лише в тому, щоб покласти край цій війні, але й у тому, щоб росія більше не розпочинала війн", – додала Каллас.

Каллас висловила стурбованість уповільненням зв'язку Starlink, яке, за словами України, мало негативні наслідки на полі бою, попередивши, що Європа не зможе замінити цей потенціал "у короткостроковій перспективі".

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Як зазначає Rapporteur, Каллас додала, що вона підготувала список "європейських проблем безпеки", щоб представити росії, а не "лише для того, щоб надати їм те, що їх цікавить".

Водночас голова Євроради Антоніу Кошта зазначив, що тиск ЄС на росію має посилюватися.

"Наше послання президенту Зеленському дуже просте: підтримка України з боку ЄС така ж сильна, як і завжди", - заявив Антоніу Кошта журналістам.

"Зараз не час припиняти підтримку України; зараз не час знімати санкції проти росії", – додав президент Європейської Ради, як вказує Rapporteur, "завуальовано натякаючи на нещодавнє послаблення обмежувальних заходів Вашингтоном щодо москви".

"Зараз час посилити нашу підтримку, посилити наш тиск", - наголосив Кошта.

Юлія Шрамко

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