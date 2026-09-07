В Минобороны объяснили, что могут и чего не могут делать представители ТЦК во время воздушной тревоги

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах либо препятствовать им направляться в укрытие во время воздушной тревоги. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексею Гончаренко, с которым ознакомился УНН.

В то же время законодательство отдельно не обязывает работников ТЦК немедленно прекращать оповещение или проверку военно-учётных документов уже внутри укрытий.

Детали

В Минобороны отметили, что порядок действий групп оповещения ТЦК и СП во время сигнала "Воздушная тревога" регулируется законодательством в сфере гражданской защиты, прохождения военной службы и выполнения военнослужащими служебных обязанностей. При этом отдельных нормативно-правовых актов Министерства обороны, приказов или директив Минобороны либо Генерального штаба, которые устанавливали бы специальный алгоритм поведения групп оповещения ТЦК в общественных местах непосредственно во время воздушной тревоги, нет.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины обеспечение безопасности граждан и защита людей от последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий или воздушного нападения — приоритетная обязанность.

"Выполнение мероприятий защиты по сигналам гражданской защиты является обязательным для всех лиц, находящихся на территории Украины", – говорится в ответе Минобороны.

Отдельно в министерстве подчеркнули, что военнослужащие, входящие в состав групп оповещения ТЦК и СП, не уполномочены препятствовать людям направляться в безопасное место.

"Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих в составе групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах либо препятствовать их направлению в укрытие во время действия сигнала "Воздушная тревога", – отметили в профильном министерстве.

В то же время в ведомстве обратили внимание ещё на одну юридическую деталь: действующее законодательство не содержит специальной нормы, которая обязывала бы представителей ТЦК и СП после объявления тревоги немедленно прекратить оповещение граждан или проверку военно-учётных документов, если такие действия уже происходят внутри укрытия или другого защитного сооружения.

Из этого следует, что работа групп оповещения во время воздушной тревоги должна осуществляться с соблюдением требований законодательства в сфере гражданской защиты, военной службы и мобилизации, при этом приоритетом должны оставаться защита жизни и здоровья людей и соблюдение установленных правил безопасности.

Напомним

Как сообщал УНН, из-за российских ударов по ТЦК и СП их работу переформатируют, чтобы обезопасить персонал и посетителей. Возможные варианты включают рассредоточение военкомов, дистанционные услуги и расширение цифровизации.