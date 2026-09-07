В Минобороны объяснили, что могут и чего не могут делать представители ТЦК во время воздушной тревоги

$44.560.1751.790.15
ukenru
13:47 • 3126 просмотра
Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП
13:02 • 10191 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября
08:53 • 16722 просмотра
Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
7 сентября, 06:56 • 22089 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 35190 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 37450 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 21773 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 30806 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 42754 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 43988 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.3м/с
40%
752мм
Популярные новости
Ким Чен Ын ввёл в эксплуатацию второй ядерный эсминец 7 сентября, 05:16 • 10297 просмотра
Китай мог тайно поставлять россии компоненты для ударных дронов - Politico 7 сентября, 05:43 • 5226 просмотра
Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico09:51 • 8998 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 14020 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 8960 просмотра
публикации
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 2922 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября13:02 • 10196 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 9214 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса11:15 • 14129 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 55733 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрюс Кубилюс
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 48190 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 46339 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 55783 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 73650 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 68957 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Железный купол
DJI Mavic
Золото

В Минобороны объяснили, что могут и чего не могут делать представители ТЦК во время воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Представители ТЦК не имеют права останавливать или задерживать людей, направляющихся в укрытие. В укрытии отдельная проверка документов не\r запрещена.

В Минобороны объяснили, что могут и чего не могут делать представители ТЦК во время воздушной тревоги

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах либо препятствовать им направляться в укрытие во время воздушной тревоги. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексею Гончаренко, с которым ознакомился УНН.

В то же время законодательство отдельно не обязывает работников ТЦК немедленно прекращать оповещение или проверку военно-учётных документов уже внутри укрытий.

Детали

В Минобороны отметили, что порядок действий групп оповещения ТЦК и СП во время сигнала "Воздушная тревога" регулируется законодательством в сфере гражданской защиты, прохождения военной службы и выполнения военнослужащими служебных обязанностей. При этом отдельных нормативно-правовых актов Министерства обороны, приказов или директив Минобороны либо Генерального штаба, которые устанавливали бы специальный алгоритм поведения групп оповещения ТЦК в общественных местах непосредственно во время воздушной тревоги, нет.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины обеспечение безопасности граждан и защита людей от последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий или воздушного нападения — приоритетная обязанность.

"Выполнение мероприятий защиты по сигналам гражданской защиты является обязательным для всех лиц, находящихся на территории Украины", – говорится в ответе Минобороны.

Отдельно в министерстве подчеркнули, что военнослужащие, входящие в состав групп оповещения ТЦК и СП, не уполномочены препятствовать людям направляться в безопасное место.

"Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих в составе групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах либо препятствовать их направлению в укрытие во время действия сигнала "Воздушная тревога", – отметили в профильном министерстве.

В то же время в ведомстве обратили внимание ещё на одну юридическую деталь: действующее законодательство не содержит специальной нормы, которая обязывала бы представителей ТЦК и СП после объявления тревоги немедленно прекратить оповещение граждан или проверку военно-учётных документов, если такие действия уже происходят внутри укрытия или другого защитного сооружения.

Из этого следует, что  работа групп оповещения во время воздушной тревоги должна осуществляться с соблюдением требований законодательства в сфере гражданской защиты, военной службы и мобилизации, при этом приоритетом должны оставаться защита жизни и здоровья людей и соблюдение установленных правил безопасности.

Напомним

Как сообщал УНН, из-за российских ударов по ТЦК и СП их работу переформатируют, чтобы обезопасить персонал и посетителей. Возможные варианты включают рассредоточение военкомов, дистанционные услуги и расширение цифровизации.

Александра Василенко

ОбществоПолитика
Воздушная тревога
Мобилизация
Война в Украине
ТЦК и СП
Алексей Гончаренко
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина