ТЦК змінять формат роботи через російські удари - речник Сухопутних військ

Через російські удари по українським територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) їхню роботу доведеться переформатувати. Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє УНН.

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Він уточнив, що можливі кілька варіантів переформатування роботи ТЦК - зокрема, розосередження військкомів, надання послуг дистанційно та розширення цифровізації.

Подекуди доводиться змінювати формат - насамперед для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів ТЦК та СП, ким би вони не були. До речі часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців - підкреслив Саранцев.

За його словами, є певні безпекові алгоритми забезпечення безпеки роботи ТЦК - так, під час повітряних тривог та ракетних загроз установи зачиняються, і весь персонал та відвідувачі переводяться у безпечні місця.

"Щолдо останніх ударів, то, звичайно, доведеться певною мірою змінювати формат надання цих послуг. Тобто, можливо, відбудуться заходи такого розосередження, деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Дуже багато, до речі, робиться з боку Міністерства оборони щодо впровадження таких заходів цифровізації - тобто дається новий функціонал в додаток "Резерв+". Тобто все робиться для того, щоб максимально і спростити, і убезпечити процес взаємодії громадян і ТЦК та СП", - резюмував речник Сухопутних військ.

Нагадаємо

7 липня російські війська нанесли 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП, поранення отримали 11 військовослужбовців.

У коментарі УНН співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що однією з головних цілей росіян є зрив мобілізації в Україні.

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