ТЦК изменят формат работы из-за российских ударов - представитель Сухопутных войск

Из-за российских ударов по украинским территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) их работу придется переформатировать. Об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает УНН.

Детали

Он уточнил, что возможны несколько вариантов переформатирования работы ТЦК - в частности, рассредоточение военкомов, предоставление услуг дистанционно и расширение цифровизации.

Кое-где приходится менять формат - прежде всего для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей ТЦК и СП, кем бы они ни были. Кстати, часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих - подчеркнул Саранцев.

По его словам, есть определенные алгоритмы безопасности обеспечения работы ТЦК - так, во время воздушных тревог и ракетных угроз учреждения закрываются, и весь персонал и посетители переводятся в безопасные места.

"Что касается последних ударов, то, конечно, придется в определенной степени менять формат предоставления этих услуг. То есть, возможно, произойдут мероприятия такого рассредоточения, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно. Очень много, кстати, делается со стороны Министерства обороны по внедрению таких мер цифровизации - то есть дается новый функционал в приложение "Резерв+". То есть все делается для того, чтобы максимально и упростить, и обезопасить процесс взаимодействия граждан и ТЦК и СП", - резюмировал спикер Сухопутных войск.

Напомним

7 июля российские войска нанесли 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП, ранения получили 11 военнослужащих.

В комментарии УНН соучредитель и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что одной из главных целей россиян является срыв мобилизации в Украине.

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