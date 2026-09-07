У Міноборони пояснили, що можуть і не можуть робити представники ТЦК під час повітряної тривоги

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їм прямувати до укриття під час повітряної тривоги. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексію Гончаренку, з якою ознайомився УНН.

Водночас законодавство окремо не зобов'язує працівників ТЦК негайно припиняти оповіщення або перевірку військово-облікових документів уже всередині укриттів.

Деталі

У Міноборони зазначили, що порядок дій груп оповіщення ТЦК та СП під час сигналу "Повітряна тривога" регулюється законодавством у сфері цивільного захисту, проходження військової служби та виконання військовослужбовцями службових обов'язків. При цьому окремих нормативно-правових актів Міністерства оборони, наказів або директив Міноборони чи Генерального штабу, які встановлювали б спеціальний алгоритм поведінки груп оповіщення ТЦК у громадських місцях безпосередньо під час повітряної тривоги, немає.

У відомстві нагадали, що відповідно до Кодексу цивільного захисту України забезпечення безпеки громадян та захист людей від наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій або повітряного нападу — пріоритетний обов'язок.

"Виконання заходів захисту за сигналами цивільного захисту є обов'язковим для всіх осіб, які перебувають на території України", – йдеться у відповіді Міноборони.

Окремо у міністерстві наголосили, що військовослужбовці, які входять до складу груп оповіщення ТЦК та СП, не уповноважені перешкоджати людям прямувати в безпечне місце.

"Законодавством не передбачено повноважень військовослужбовців складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриття під час дії сигналу "Повітряна тривога", – зазначили у профільному міністерстві.

Водночас у відомстві звернули увагу на ще одну юридичну деталь: чинне законодавство не містить спеціальної норми, яка зобов'язувала б представників ТЦК та СП після оголошення тривоги негайно припинити оповіщення громадян або перевірку військово-облікових документів, якщо такі дії відбуваються вже всередині укриття чи іншої захисної споруди.

З цього випливає, що робота груп оповіщення під час повітряної тривоги має здійснюватися з дотриманням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, військової служби та мобілізації, при цьому пріоритетом має залишатися захист життя і здоров'я людей та дотримання встановлених правил безпеки.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, через російські удари по ТЦК та СП їхню роботу переформатують, щоб убезпечити персонал та відвідувачів. Можливі варіанти включають розосередження військкомів, дистанційні послуги та розширення цифровізації.