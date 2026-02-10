Відбудова та зміцнення зобов'язань: Зеленський обговорив з Маркаровою поточну роботу з партнерами України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з колишньою посолкою України в США Оксаною Маркаровою поточну роботу з партнерами України щодо відбудови в нашій державі та зміцнення контактів зі світом, передає УНН.

Обговорили з Оксаною Маркаровою поточну роботу з партнерами України щодо відбудови в нашій державі та зміцнення контактів зі світом для більш ефективного захисту України від російської агресії - повідомив Зеленський.

За його словами, всі напрями співпраці з партнерами – як офіційні, так і ті, що залучають бізнес і інвесторів, – мають працювати на сто відсотків.

Вдячний Оксані за активність. Урядовці готові допомагати - резюмував Глава держави.

ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico