Восстановление и укрепление обязательств: Зеленский обсудил с Маркаровой текущую работу с партнерами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром, передает УНН.

Обсудили с Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром для более эффективной защиты Украины от российской агрессии - сообщил Зеленский.

По его словам, все направления сотрудничества с партнерами – как официальные, так и те, что привлекают бизнес и инвесторов, – должны работать на сто процентов.

Благодарен Оксане за активность. Чиновники готовы помогать - резюмировал Глава государства.

