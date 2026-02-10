Восстановление и укрепление обязательств: Зеленский обсудил с Маркаровой текущую работу с партнерами Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили восстановление Украины и укрепление международных связей для защиты от российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром, передает УНН.
Обсудили с Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром для более эффективной защиты Украины от российской агрессии
По его словам, все направления сотрудничества с партнерами – как официальные, так и те, что привлекают бизнес и инвесторов, – должны работать на сто процентов.
Благодарен Оксане за активность. Чиновники готовы помогать
