Восстановление и укрепление обязательств: Зеленский обсудил с Маркаровой текущую работу с партнерами Украины

Эксклюзив
13:08 • 986 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 3202 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 3414 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 7692 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 12629 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 24353 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 33412 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30271 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27555 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23022 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 20696 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 10099 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 14574 просмотра
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского08:13 • 4958 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 14335 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 7692 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 4834 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 31998 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 40125 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 78124 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Днепропетровская область
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 16152 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 17902 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 18090 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 44336 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 46345 просмотра
Восстановление и укрепление обязательств: Зеленский обсудил с Маркаровой текущую работу с партнерами Украины

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Зеленский встретился с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили восстановление Украины и укрепление международных связей для защиты от российской агрессии.

Восстановление и укрепление обязательств: Зеленский обсудил с Маркаровой текущую работу с партнерами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром, передает УНН.

Обсудили с Оксаной Маркаровой текущую работу с партнерами Украины по восстановлению в нашем государстве и укреплению контактов с миром для более эффективной защиты Украины от российской агрессии

- сообщил Зеленский.

По его словам, все направления сотрудничества с партнерами – как официальные, так и те, что привлекают бизнес и инвесторов, – должны работать на сто процентов.

Благодарен Оксане за активность. Чиновники готовы помогать

- резюмировал Глава государства.

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico09.02.26, 09:43 • 49570 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Дипломатка
Оксана Маркарова
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина