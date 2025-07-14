Кабмін призначив нових заступників керівникам двох відомств: стали відомі прізвища
Київ • УНН
Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Пацкана та Олексія Томашука заступниками голів відомств, що відповідають за цифровізацію. Пацкан обійме посаду в Держслужбі у справах дітей, а Томашук – у ДержАгентстві ПлейСіті.
Кабінет міністрів України погодив призначення заступників двох відомств, які відповідають за цифровий розвиток і справи дітей. Про це повідомляє постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Йдеться про наступні призначення:
- Олександра Пацкана призначено заступником Голови
Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Олексія Томашука призначено заступником Голови
Державного агентства України ПлейСіті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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