Кабмин назначил новых заместителей руководителям двух ведомств: стали известны фамилии

Кабинет министров Украины согласовал назначение заместителей двух ведомств, отвечающих за цифровое развитие и дела детей. Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Речь идет о следующих назначениях:

Александр Пацкан назначен заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Алексей Томашук назначен заместителем Председателя Государственного агентства Украины ПлейСити по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении уволить посла в США Оксану Маркарову. На ее место рассматривается несколько кандидатур, в частности, действующий министр обороны Рустем Умеров. Это решение может повлечь значительные перестановки в украинском правительстве.