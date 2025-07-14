Кабмин назначил новых заместителей руководителям двух ведомств: стали известны фамилии
Киев • УНН
Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Пацкана и Алексея Томашука заместителями глав ведомств, отвечающих за цифровизацию. Пацкан займет должность в Госслужбе по делам детей, а Томашук – в ГосАгентстве ПлейСити.
Кабинет министров Украины согласовал назначение заместителей двух ведомств, отвечающих за цифровое развитие и дела детей. Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Речь идет о следующих назначениях:
- Александр Пацкан назначен заместителем Председателя
Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Алексей Томашук назначен заместителем Председателя
Государственного агентства Украины ПлейСити по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении уволить посла в США Оксану Маркарову. На ее место рассматривается несколько кандидатур, в частности, действующий министр обороны Рустем Умеров. Это решение может повлечь значительные перестановки в украинском правительстве.