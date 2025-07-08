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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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Готуємо реформаторські кроки в системі МЗС: Зеленський анонсував нараду з послами на 21 липня

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги та анонсував реформаторські кроки в системі міністерства. Також визначено чіткі завдання для українських дипломатів.

Готуємо реформаторські кроки в системі МЗС: Зеленський анонсував нараду з послами на 21 липня

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги, за результатами якої анонсував чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі міністерства. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час спілкування повідомив послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Маркарова Оксана Сергіївна
Міністерство закордонних справ України
Володимир Зеленський
Україна
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