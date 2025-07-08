Готуємо реформаторські кроки в системі МЗС: Зеленський анонсував нараду з послами на 21 липня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги та анонсував реформаторські кроки в системі міністерства. Також визначено чіткі завдання для українських дипломатів.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги, за результатами якої анонсував чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі міністерства. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський під час спілкування повідомив послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити.