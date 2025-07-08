Готовим реформаторские шаги в системе МИД: Зеленский анонсировал совещание с послами на 21 июля
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги и анонсировал реформаторские шаги в системе министерства. Также определены четкие задачи для украинских дипломатов.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги, по результатам которого анонсировал четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе министерства. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Был доклад министра иностранных дел по совещанию со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля. Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел – министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии
Напомним
Президент Владимир Зеленский во время общения сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить.