Акції німецької компанії злетіли після замовлення від SpaceX Ілона Маска - що в контракті

Акції німецького виробника промислового обладнання Singulus сьогодні подорожчали приблизно на 65% після оголошення про велике замовлення від космічної компанії SpaceX Ілона Маска. Ринкова вартість Singulus тимчасово зросла приблизно на 73 млн. євро, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

SpaceX замовила компанії з Баварії виробничу лінію для випуску високоефективних сонячних елементів, які будуть використовуватися для енергопостачання супутників. Вартість контракту перевищує 60 млн євро. Першу установку планують поставити у першій половині 2027 року, надалі можливі додаткові замовлення. Для Singulus це особливо велика угода: її сума перевищує весь виторг компанії за 2025 рік, що становив 48,3 млн євро.

SpaceX запустила секретну місію для військових США

Singulus була заснована в 1996 році і спочатку випускала обладнання для виробництва CD та DVD. Пізніше компанія переорієнтувалася на технології сонячної енергетики. SpaceX співпрацює з Singulus із березня 2026 року. У жовтні американська компанія також надала німецькому виробнику кредит на 22,75 млн. євро для погашення боргів.

SpaceX і Tesla нарощують збитки на тлі перемоги демократів - які ще труднощі можуть чекати на Маска