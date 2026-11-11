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Акции немецкой компании взлетели после заказа от SpaceX Илона Маска — что в контракте

Киев • УНН

 • 182 просмотра

SpaceX заказала у Singulus производственную линию для изготовления солнечных батарей для спутников стоимостью более €60 млн. Первую установку поставят в первой половине 2027 года.

Акции немецкой компании взлетели после заказа от SpaceX Илона Маска — что в контракте

Акции немецкого производителя промышленного оборудования Singulus сегодня подорожали примерно на 65% после объявления о крупном заказе от космической компании SpaceX Илона Маска. Рыночная стоимость Singulus временно выросла примерно на 73 млн евро, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

SpaceX заказала у компании из Баварии производственную линию для выпуска высокоэффективных солнечных элементов, которые будут использоваться для энергоснабжения спутников. Стоимость контракта превышает 60 млн евро. Первую установку планируют поставить в первой половине 2027 года, в дальнейшем возможны дополнительные заказы. Для Singulus это особенно крупная сделка: ее сумма превышает всю выручку компании за 2025 год, которая составила 48,3 млн евро.

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Singulus была основана в 1996 году и первоначально выпускала оборудование для производства CD и DVD. Позже компания переориентировалась на технологии солнечной энергетики. SpaceX сотрудничает с Singulus с марта 2026 года. В октябре американская компания также предоставила немецкому производителю кредит в размере 22,75 млн евро для погашения долгов.

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Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
SpaceX
Илон Маск