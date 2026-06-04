россия убила 707 украинских детей с начала вторжения и должна понести ответственность - Зеленский

россия с начала полномасштабного вторжения убила по меньшей мере 707 украинских детей и должна понести ответственность за эти преступления, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении к Международному дню невинных детей – жертв агрессии, пишет УНН.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии. Этот день чтит память детей, пострадавших от войны и насилия. С начала полномасштабного вторжения россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев. Каждая смерть – ребенок, у которого отобрали будущее. россия должна понести ответственность за эти преступления